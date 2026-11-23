A turnê de despedida de Chitãozinho & Xororó terá três apresentações no Paraná em 2027. Ao lado de Jorge & Mateus, a dupla anunciou shows em Maringá, no dia 18 de setembro, Curitiba, em 2 de outubro, e Londrina, em 27 de novembro.

A série de apresentações marca a última turnê dos irmãos paranaenses, que anunciaram a aposentadoria dos palcos após mais de 56 anos de carreira. Batizada de “Entretempos”, o projeto prevê shows em mais de 20 cidades brasileiras, com quatro vozes dividindo o mesmo palco.

No Paraná, a primeira apresentação será em Maringá, em 18 de setembro. Depois, os artistas seguem para Curitiba, em 2 de outubro, e Londrina, em 27 de novembro. As datas fazem parte do terceiro e do quarto grupos de venda de ingressos, respectivamente.

A pré-venda exclusiva para clientes Sicoob começa em 3 de dezembro, às 12h, com acesso por 48 horas para cartões da instituição na função crédito. Já a venda geral será dividida em quatro etapas, conforme a cidade.

No caso de Maringá e Curitiba, do grupo 3, a venda será no dia 9 de dezembro. Já para a data em Londrina, a venda ocorre no dia 10 de dezembro. Ambas abrem ao meio-dia. Os ingressos serão vendidos pela Q2 Ingressos.

A turnê começa em 20 de março, em São Paulo, e também passa por cidades como Belém, Manaus, Brasília, Uberlândia, Cuiabá, Goiânia e Belo Horizonte. A agenda inclui ainda apresentações em Porto Alegre, Cariacica, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto.

Naturais de Astorga, no Norte do Paraná, Chitãozinho & Xororó construíram uma trajetória de mais de cinco décadas e ajudaram a levar a música sertaneja a grandes públicos. Donos de sucessos como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “No Rancho Fundo”, os irmãos farão da turnê de 2027 a despedida dos palcos.

Já Jorge & Mateus, que completaram mais de 20 anos de carreira, retomam os shows depois da pausa anunciada para 2026.