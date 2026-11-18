A cantora Lauren Jauregui voltará a Curitiba em 10 de março de 2027, dez anos depois de passar pela capital paranaense com o Fifth Harmony. Desta vez, a artista desembarca na cidade com a própria turnê, a Lauren Jauregui Tour, que abre a passagem pelo Brasil justamente no Paraná.

O show foi anunciado nesta quarta-feira (18). A apresentação em Curitiba será a primeira de quatro shows confirmados no país. Depois da capital paranaense, Lauren segue para São Paulo, no dia 12 de março, Rio de Janeiro, no dia 14, e Fortaleza, no dia 17.

A pré-venda já está disponível pelo aplicativo oficial da artista. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site Ingresso de Vantagens, a partir da abertura da venda geral, às 15h desta quarta-feira (18).

A última passagem de Lauren Jauregui por Curitiba ocorreu em junho de 2016, quando ainda integrava o Fifth Harmony. Na época, o grupo trouxe a turnê 7/27 Tour para o ExpoUnimed. Dessa vez, a apresentação será no Tork N’ Roll.

Agora, a artista retorna à cidade em uma nova fase musical, após consolidar o trabalho solo desde o encerramento das atividades do Fifth Harmony.