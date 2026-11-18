Motoristas que circulam pelas rodovias do Paraná nesta quarta-feira (18) devem ficar atentos a trechos com alterações no tráfego e obras de manutenção. Na BR-376, entre Tijucas do Sul e Guaratuba, o trânsito opera em pista simples. Já em rodovias estaduais, há registros de interdições parciais e sistema pare e siga para a execução de serviços.

Situação nas rodovias federais

BR-376: O tráfego segue liberado nos dois sentidos, entre Curitiba e Palhoça, em Santa Catarina. No entanto, a rodovia opera em pista simples entre os quilômetros 663,5 e 672, no trecho entre Tijucas do Sul e Guaratuba.

BR-116 e Contorno Leste: O fluxo segue sem bloqueios totais na manhã desta quarta-feira. Há obras pontuais de manutenção nos trechos urbanos de Curitiba e São José dos Pinhais, que podem provocar alterações na circulação.

Rodovias estaduais têm obras e interdições parciais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) registra serviços de manutenção e reparos em diferentes rodovias estaduais. Os trabalhos podem exigir interdições parciais ou a implantação do sistema pare e siga nos seguintes trechos:

PR-160: obras em Telêmaco Borba;

obras em Telêmaco Borba; PR-090: serviços entre Ventania e Curiúva;

serviços entre Ventania e Curiúva; PR-340: obras entre Tunas do Paraná e Cerro Azul;

obras entre Tunas do Paraná e Cerro Azul; PR-092: manutenção entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul;

manutenção entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul; PRC-466: serviços no trecho de Turvo.