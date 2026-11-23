A banda britânica Architects volta a Curitiba em 16 de abril de 2027, com apresentação marcada no Tork n’ Roll. O grupo de metalcore terá a companhia dos franceses do Novelists, convidados especiais da turnê brasileira, que também passa por São Paulo, no dia 18 de abril, no Vibra São Paulo.

Os ingressos para o show em Curitiba começam a ser vendidos às 11h desta terça-feira (24), pela plataforma Fastix. Os valores, os setores disponíveis, a classificação etária e o horário de abertura dos portões ainda não foram divulgados.

A apresentação faz parte da turnê de divulgação de The Sky, The Earth & All Between, álbum lançado pelo Architects em fevereiro de 2025.

O Architects já passou por Curitiba em pelo menos duas ocasiões. A primeira apresentação ocorreu em 22 de abril de 2012, no John Bull Music Hall, durante a turnê The Here and Now.

Depois, o grupo voltou à capital paranaense em 31 de maio de 2015, para um show no Espaço Cult, no Largo da Ordem. Para o Novelists, a apresentação de abril de 2027 será a primeira em Curitiba.