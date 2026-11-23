A última semana de novembro movimenta Curitiba com grandes nomes da música brasileira e espetáculos de grande porte, liderados pela temporada de Alegría – In A New Light, do Cirque du Soleil, e pelo show de Maria Rita no Teatro Positivo.
A programação também abre oficialmente a temporada natalina na cidade com concerto gratuito em frente ao Teatro Guaíra, reúne encontros musicais no Teatro Paiol e no Cine Lido Curitiba – Casa de Espetáculos, e leva ao palco do Guairão a peça Tom na Fazenda.
Shows e festivais
- Maria Rita — Turnê Redescobrir Vol. 2:
- A cantora apresenta em 27 de novembro de 2026 (sexta-feira), às 21h15 (abertura dos portões às 20h15), no Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos a partir de R$ 160, à venda pela plataforma Disk Ingressos e presencialmente na bilheteria do Teatro Positivo, Shopping Mueller e Teatro Fernanda Montenegro.
- A cantora apresenta em 27 de novembro de 2026 (sexta-feira), às 21h15 (abertura dos portões às 20h15), no Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos a partir de R$ 160, à venda pela plataforma Disk Ingressos e presencialmente na bilheteria do Teatro Positivo, Shopping Mueller e Teatro Fernanda Montenegro.
- Luiza Possi — Abertura do Natal de Curitiba 2026:
- A cantora abre a programação natalina acompanhada da Orquestra Musicale em 24 de novembro de 2026 (terça-feira), às 20h, em palco montado no calçadão da Rua Conselheiro Laurindo, em frente ao Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Entrada gratuita.
- A cantora abre a programação natalina acompanhada da Orquestra Musicale em 24 de novembro de 2026 (terça-feira), às 20h, em palco montado no calçadão da Rua Conselheiro Laurindo, em frente ao Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Entrada gratuita.
- Tuyo
- O grupo faz apresentação em 24 de novembro de 2026 (terça-feira) no Queroquero Comida e Bar (Rua Dr. Claudino dos Santos, 90 – São Francisco). Ingressos a partir de R$ 70, à venda pela plataforma Sympla.
Teatro Paiol
- Festival Connexions (Claudia Castelo Branco & Bianca Gismonti / Los Arregladores):
- O festival reúne dois concertos no Teatro Paiol (Rua Coronel Zacarias, 51 – Prado Velho): em 28 de novembro de 2026 (sábado), às 20h, o duo Claudia Castelo Branco & Bianca Gismonti comemora 20 anos de parceria; em 29 de novembro de 2026 (domingo), às 20h, apresentam-se Los Arregladores (Baptiste Herbin & Minino Garay). Ingressos individuais a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada), e passaporte para os dois dias a R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada), pelo site comprenozet.com.br.
- O festival reúne dois concertos no Teatro Paiol (Rua Coronel Zacarias, 51 – Prado Velho): em 28 de novembro de 2026 (sábado), às 20h, o duo Claudia Castelo Branco & Bianca Gismonti comemora 20 anos de parceria; em 29 de novembro de 2026 (domingo), às 20h, apresentam-se Los Arregladores (Baptiste Herbin & Minino Garay). Ingressos individuais a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada), e passaporte para os dois dias a R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada), pelo site comprenozet.com.br.
- Os Garotin — Força da Juventude:
- Trio se apresenta em 28 de novembro de 2026 (sábado), às 22h (abertura dos portões às 19h), no Cine Lido Curitiba – Casa de Espetáculos (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160 – Centro). Ingressos a partir de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) no 1º lote, à venda pela Ticketmaster e na bilheteria oficial no Estádio Couto Pereira (terça a sábado, das 10h às 17h).
Espetáculos e circo
- Cirque du Soleil — Alegría – In A New Light:
- Em temporada de 19 de novembro a 13 de dezembro de 2026 na Grande Tenda montada no Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454 – Vila Amélia, Pinhais), com sessões na semana de quarta a quinta-feira (21h), sexta-feira (16h e 20h), sábado (16h e 20h) e domingo (15h e 19h); não há espetáculos às segundas e terças-feiras. Ingressos a partir de R$ 240, à venda pela Eventim e na bilheteria do Expotrade (diariamente, das 11h às 19h).
Teatro Guaíra
- Tom na Fazenda:
- A peça protagonizada por Armando Babaioff entra em cartaz em 29 de novembro de 2026 (domingo), às 19h, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), no Teatro Guaíra (Rua Conselheiro Laurindo, 175 / Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos de R$ 50 a R$ 200 (inteira) e de R$ 25 a R$ 100 (meia-entrada), à venda na DiskIngressos.
Teatro da FEP
- Ballet of Lights: A Bela Adormecida:
- O espetáculo de dança com figurinos iluminados acontece em 28 de novembro de 2026 (sábado), às 16h, no Teatro da FEPC (Alameda Cabral, 300 – Centro). Ingressos a partir de R$ 60 (com oferta promocional listada no site do evento).
Outros destaques e cinema na semana
- Natal 60+:
- Programação de teatro e dança integrante do Natal da Cidade 2026, prevista a partir de 26 de novembro de 2026 (quinta-feira), às 13h, no Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco), com entrada gratuita.
- Programação de teatro e dança integrante do Natal da Cidade 2026, prevista a partir de 26 de novembro de 2026 (quinta-feira), às 13h, no Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco), com entrada gratuita.
- Cinema:
- As fontes consultadas apontam títulos em cartaz nos cinemas de Curitiba no período e estreias previstas na cidade a partir de 26 de novembro de 2026 (como Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui e Kopenawa: Sonhar A Terra-Floresta, conforme listagem da Ingresso.com para Curitiba), com sessões e bilheteria sujeitas à grade de cada complexo exibidor, incluindo o Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro).