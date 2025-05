Curitiba vai iniciar testes com primeiro ônibus biarticulado 100% elétrico

A Prefeitura de Curitiba anunciou que começará, na próxima semana, os testes com o primeiro ônibus biarticulado totalmente elétrico produzido no país. A partir de segunda-feira (12), o novo veículo circulará pela canaleta da linha 303-Centenário/Campo Comprido durante 20 dias. Os testes ocorrerão sem passageiros, com o uso de lastros que simulam as condições reais de operação.

Com 28 metros de comprimento, o modelo tem capacidade para até 250 pessoas. O modelo BZRT emite gases de efeito estufa e apresenta baixo nível de ruído. Fabricado exclusivamente pela Volvo, na unidade do bairro Cidade Industrial, o veículo já poderá ter até oito baterias, com tempo de recarga entre duas e quatro horas.

O protótipo que será testado em Curitiba já conta com carroceria da Marcopolo. Montado no ano passado, passou por pré-testes em diversas regiões do Brasil. Na capital paranaense, o modelo já havia sido flagrado nas ruas no final do mês de abril.

A iniciativa faz parte de um investimento de R$ 1,5 bilhão da Volvo, entre 2023 e 2025. O novo chassi representa um avanço em sustentabilidade e eficiência. A empresa, que emprega 5,2 mil trabalhadores em Curitiba, será responsável também pela exportação do modelo para o mercado internacional.

Descarbonização de ônibus em Curitiba

A renovação da frota da capital paranaense está alinhada ao PlanClima (Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba) e se tornou referência nacional ao combinar a implantação de novas tecnologias a um modelo de concessão previsto para 2025, que já incluirá exigências de matriz energética limpa.

Desde julho do ano passado, sete ônibus elétricos operam em Curitiba, seis nas linhas 010-Interbairros I (horário) e 011-Interbairros I (anti-horário) e um na linha 863-Água Verde. Além desses, mais 54 veículos serão adquiridos com recursos de R$ 380 milhões provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

A Câmara Municipal também aprovou o projeto para compra de 70 ônibus, com investimento de R$ 317 milhões. Além disso, está previsto um empréstimo de € 100 milhões do banco de desenvolvimento alemão KfW Bankengruppe, que será destinado à aquisição de 84 ônibus elétricos e ao financiamento de outras obras de infraestrutura energética.