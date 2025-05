Arquidiocese de Curitiba dá boas-vindas ao novo Papa Leão XIV

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (08), a Arquidiocese de Curitiba comentou a eleição do novo papa, Leão XIV. O arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, afirmou que a escolha foi, acima de tudo, impulsionada pela fé.

Destacando a agilidade do processo, encerrado já na quarta votação, Dom Peruzzo observou que a decisão partiu de um colégio cardinalício plural, reflexo do legado deixado por Francisco. Segundo ele, a rapidez do desfecho não foi mera coincidência, pois a semana anterior ao conclave foi dedicada a discussões sobre o futuro da Igreja.

Ao rememorar a trajetória de Francisco, o arcebispo chamou atenção para as qualidades do novo pontífice, Robert Prevost. A escolha do nome “Leão XIV”, que remonta a um gesto repetido pela última vez em 1878, sinaliza aspectos da identidade do 267º Papa.

Em um cenário de crescimento de movimentos autoritários e do poder industrial, Leão XIII, último a usar o nome, se destacou como um líder de pensamento moderno. “Foi um crítico e iluminador da sociedade”, afirmou Dom Peruzzo.

Legado de Francisco e o que esperar do novo Papa

Dom Peruzzo enfatizou que o novo Papa deverá manter alguns dos ensinamentos herdados de Francisco, responsável por sua nomeação ao cardinalato em 2023. “Ele não será igual a Francisco, será igual a ele mesmo. Mas não há dúvidas de que guarda boas recordações e se deixou ensinar pela coragem de Francisco”, declarou.

O arcebispo também ressaltou que o legado de Francisco não ofusca o de seu antecessor, Bento XVI, ressaltando as diferentes abordagens entre ambos. “Dois especialistas tratam a mesma doença; talvez o remédio seja o mesmo, mas cada um o administra à seu próprio modo”, comparou.

Nas redes sociais, a Arquidiocese também publicou: “A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, acolhe com esperança e oração aquele que agora se entrega à missão de apascentar o rebanho de Cristo — com fidelidade, ternura e coragem. É ele quem agora assume o encargo de Pedro: não como honra, mas como serviço — não como poder, mas como cruz.”

Quem é o novo papa eleito?

Primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos, o cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, é natural de Chicago e possui cidadania peruana desde 2015. Desde meados dos anos 1980, mantém vínculos estreitos com a América Latina, especialmente no Peru, onde atuou como missionário e, posteriormente, como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo.