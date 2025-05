Novo Papa: saiba quem é Robert Prevost, o Papa Leão XIV

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O conclave elegeu nesta quinta-feira (08) um novo líder para a Igreja Católica. O cardeal Robert Prevost, nascido nos Estados Unidos, mas com fortes laços com o Peru, emergiu como o escolhido para ocupar o trono de São Pedro.

Conhecido como o “pastor de duas pátrias”, Prevost, aos 69 anos, traz consigo uma bagagem única que pode redefinir o papel do papado nas Américas. Sua jornada começou como um jovem missionário agostiniano no Peru nos anos 80, onde desenvolveu fluência em espanhol e um profundo entendimento da realidade latino-americana.

+ Leia mais Novo Papa: Leão 14 é o nome escolhido por Robert Prevost

A experiência peruana de Prevost não apenas moldou sua visão pastoral, mas também lhe rendeu a cidadania do país andino em 2015. Esta dupla nacionalidade o posiciona como um potencial representante das Américas como um todo.

Antes de sua eleição, Prevost já ocupava uma posição de destaque na administração do papa Francisco no Vaticano. Sua ascensão ao papado é vista por especialistas como resultado de sua inclinação pastoral, perspectiva global e habilidade em navegar as complexidades da Cúria Romana.

Entre os cardeais americanos, Prevost se destacou como favorito, principalmente devido à sua capacidade de unir diferentes culturas e sua experiência em governança eclesiástica. Sua eleição pode sinalizar uma nova era para a Igreja Católica, com um foco renovado nas questões que afetam as Américas.