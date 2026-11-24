Crianças com fissura labiopalatina unilateral, condição congênita que afeta a formação do lábio e do céu da boca, poderão participar de uma pesquisa com células-tronco no Paraná. O estudo pretende desenvolver alternativas para futuros tratamentos, especialmente na reconstrução óssea da região afetada. Ao todo, serão selecionados 60 voluntários, com coleta de dentes de leite prevista entre os dias 15 e 18 de dezembro, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

A pesquisa é desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Nesta etapa, os pesquisadores buscam crianças que estejam na fase de troca dos dentes de leite e apresentem fissura labiopalatina unilateral, alteração que ocorre quando estruturas do lábio e do palato não se unem completamente durante a gestação.

O objetivo é aproveitar dentes que já estejam próximos de cair naturalmente ou que precisem ser extraídos por indicação odontológica. A polpa desses dentes contém células-tronco mesenquimais, capazes de participar de processos de regeneração de diferentes tecidos.

Como participar da pesquisa?

Os pais ou responsáveis interessados devem entrar em contato pelo e-mail coletadentedeleite@gmail.com para solicitar a participação da criança.

Após a avaliação e a confirmação da inscrição, a coleta será realizada no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Universitário da UEPG, em Ponta Grossa, entre 15 e 18 de dezembro.

O procedimento será conduzido por cirurgiões-dentistas capacitados, com acompanhamento dos responsáveis. Segundo os pesquisadores, nenhum dente será removido exclusivamente para a pesquisa sem indicação clínica. Serão utilizados apenas aqueles que já estejam em processo natural de queda ou cuja extração seja necessária.

A participação é voluntária. Antes da coleta, os responsáveis receberão informações sobre os procedimentos e deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados dos participantes serão mantidos em sigilo.

Células-tronco poderão ajudar em futuras cirurgias

O material coletado será encaminhado a laboratórios especializados, onde as células serão isoladas, analisadas e submetidas a controles de qualidade.

A intenção é formar um biobanco de células-tronco que possa servir de base para pesquisas sobre terapias regenerativas destinadas a pacientes com fissuras labiopalatinas.

Uma das possibilidades investigadas é o uso dessas células em procedimentos de reconstrução óssea da região alveolar, parte da estrutura da boca que sustenta os dentes. No futuro, a tecnologia poderá contribuir para cirurgias menos invasivas, com menor tempo de internação e recuperação.

O diretor Industrial da Saúde do Tecpar, Iram de Rezende, afirma que a pesquisa busca desenvolver tecnologias que possam, futuramente, ser incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“A ideia é que essas famílias participem da pesquisa pensando em outros pacientes que poderão ter essa condição, para o estudo de novas tecnologias que possam vir a ser fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a brasileiros de todo o país”, explica.

O projeto é coordenado pela pesquisadora Daniela Bueno e financiado pelo Fundo Paraná, administrado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). A iniciativa também conta com a parceria tecnológica da empresa R-Crio Criogenia.

A pesquisa ainda está em fase de coleta e estudo das células-tronco. Portanto, a participação não significa que as crianças receberão um novo tratamento nesta etapa, nem que a tecnologia já esteja disponível para uso clínico.