A partir das 14h desta terça-feira (24 de novembro), motoristas que circulam pela região Sul de Curitiba enfrentam um novo ponto de interdição total para o avanço das obras das Trincheiras da Vila São Pedro.

Além do fechamento na ligação com a Linha Verde, duas vias vizinhas passam a operar em sentido único, exigindo atenção redobrada aos desvios, enquanto outras frentes de pavimentação e drenagem seguem em andamento pela cidade.

Bloqueios e mudanças de sentido que entram em vigor hoje

O início da construção da trincheira sul na Vila São Pedro provoca o bloqueio total da Rua Ipiranga, no bairro Pinheirinho, a partir das 14h desta terça-feira (24/11), no trecho compreendido entre a Rua André Szabolt e a Linha Verde. A interdição permanecerá até a conclusão dos trabalhos, com acesso liberado apenas para moradores locais. Para contornar o trecho fechado, o condutor que segue pela Rua Ipiranga deve virar à direita na Rua Elói Orestes Zeglin para alcançar a Rua Lothário Boutin, ou utilizar a Rua André Szalbot; quem segue em direção ao Xaxim deve acessar a Rua Primeiro de Maio.

Para dar fluidez aos desvios, a Superintendência de Trânsito (Setran) implanta sentido único de circulação em duas vias do entorno também às 14h de hoje (24/11). A Rua Elói Orestes Zeglin passa a ter mão única no sentido da Rua Ipiranga para a Rua Lothário Boutin, ganhando preferência de passagem no cruzamento entre elas. Já a Rua Lothário Boutin passa a operar em sentido único da Rua Guilherme Mazeto em direção à Linha Verde, contando com nova programação semafórica na esquina com a rodovia urbana.

Obras em andamento e prazos restantes

No eixo da Linha Verde, no Pinheirinho, permanece ativo o desvio da pista sentido Sul para a via local, no trecho entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. Implantada em 10 de novembro para viabilizar o canteiro das trincheiras da Estação Vila São Pedro, a alteração é de longa duração e segue até a entrega completa do complexo viário, prevista para 2028.

No bairro Portão, segue o bloqueio total de quadra na Avenida Presidente Arthur Bernardes, entre as ruas Irati e João José Pichet, para execução de pavimento em concreto. Iniciada em 16 de novembro, a interdição tem previsão de término em 18 de dezembro — restando ainda 24 dias de bloqueio. A alternativa para os motoristas é utilizar a Rua Coronel Airton Plaisant.

Na região do Campina do Siqueira, a Rua Padre Anchieta continua bloqueada entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giácomo Cusmano, nas proximidades do terminal. Com início em 16 de novembro e prazo estimado de até dez dias (sujeito às condições climáticas), a intervenção entra na reta final, faltando cerca de dois dias para a conclusão. O desvio indicado segue pela Rua General Mário Tourinho até a Rua Jerônimo Durski, virando à direita para retomar a Padre Anchieta.

No Novo Mundo, obras de drenagem e pavimentação mantêm bloqueado um trecho viário do bairro desde 19 de novembro. Com cronograma estimado em 20 dias corridos, restam aproximadamente 15 dias de intervenção, período em que o motorista deve respeitar a sinalização provisória e buscar rotas alternativas pelo entorno.

Entre Santa Quitéria e Portão, equipes de manutenção realizam bloqueios parciais para fresagem e recapeamento asfáltico na Rua Major França Gomes. A etapa atual tem previsão de encerramento amanhã, quarta-feira (25/11), restando apenas um dia para conclusão neste trecho — na sequência, nos dias 26 e 27 de novembro, os serviços avançam para a Rua Luiz Parigot de Souza, entre as ruas João Borsato e Miguel Abraão.

Liberação recente no tráfego

Na divisa entre Curitiba e Pinhais, os motoristas já contam com o acesso reaberto da Avenida Victor Ferreira do Amaral para a Rua Paulo Kissula, no Capão da Imbuia. Liberada na tarde de ontem (23/11) após a conclusão de uma etapa das obras do novo Viaduto Curitiba-Pinhais, a conversão à direita volta a facilitar a entrada no bairro para quem trafega no sentido Pinhais.