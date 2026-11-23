O aumento da população durante as festas de fim de ano, a possibilidade de chuvas intensas e os riscos de interrupção no fornecimento de energia estão entre os principais desafios para o abastecimento de água no Litoral do Paraná na temporada 2026/2027.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) monitora os efeitos da chuva sobre a qualidade da água captada e os problemas na rede de esgoto, que pode sofrer sobrecarga com ligações irregulares de água pluvial.

A previsão de chuvas acima da média também preocupa a companhia pelos possíveis efeitos sobre a operação. Temporais e vendavais podem provocar quedas de energia e comprometer equipamentos usados na captação, no tratamento e na distribuição de água.

“O El Niño traz tempestades acima da média e possibilidades de movimentação de solo”, afirmou o superintendente regional da Sanepar de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, Fábio Basso.

A falta de energia pode prolongar os impactos no abastecimento mesmo depois que a eletricidade volta. De acordo com a Sanepar, uma interrupção de 1 a 2 horas pode resultar em 4 a 6 horas de falta de água, porque é necessário recuperar a pressão e os níveis de operação da rede. Quedas bruscas de energia podem provocar mudanças repentinas na pressão da água dentro das tubulações. A variação pode danificar os encanamentos e contribuir para rompimentos.

Chuva impõe desafios no abastecimento

A chuva também pode elevar a turbidez dos rios e dificultar o tratamento. Em Guaratuba, a Sanepar instala equipamentos para tratar a água mesmo com maior quantidade de impurezas. Outro fator de pressão é o aumento da população. Segundo Basso, o número de pessoas no Litoral pode ser até 15 vezes maior durante o fim de ano.

Na última virada, a estimativa apresentada pelo gerente regional do Litoral do Paraná da Sanepar, Marcos Eduardo Muniz, foi de aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. O período mais crítico para o consumo se concentra nos seis ou sete dias entre o Natal e 3 de janeiro, quando a demanda pode superar a capacidade de produção.

“No fim do ano, o consumo é muito grande. Então é maior do que a nossa capacidade de produção”, explicou Basso. Ele também chamou a atenção para imóveis que recebem muito mais pessoas durante as férias.

Uma casa que normalmente tem quatro moradores pode passar a acomodar 10 ou 15. Por isso, recomendou caixas-d’água dimensionadas para garantir autonomia de 24 horas e consumo consciente.

A rede de esgoto também preocupa. Das cerca de 3 mil vistorias realizadas pela Sanepar no Litoral neste ano, aproximadamente 30% identificaram irregularidades. Entre os problemas mais comuns estão ligações de água da chuva na rede coletora e caixas de gordura ausentes ou mal dimensionadas.

A água pluvial aumenta o volume na tubulação e pode provocar sobrecarga, extravasamentos e refluxo para os imóveis, além de prejudicar o tratamento. “A pessoa pode estar lançando água de chuva na rede coletora de esgoto, que prejudica e muito não só a rede coletora de esgoto, mas os próprios moradores ali, ou até ela mesma”, alertou Muniz.

Operação terá caminhões-pipa e reforço na rede

Para enfrentar os riscos da temporada, a Sanepar preparou medidas em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. A operação prevê cinco captações novas ou reativadas, que devem acrescentar cerca de 8,6 milhões de litros de água por dia ao sistema.

Também estão previstos 15 quilômetros de novas adutoras, anéis de reforço e redes de distribuição, além da substituição de trechos críticos em Pontal do Paraná e Guaratuba. Neste último município, cerca de 400 metros de adutora próximos ao trevo de Coroados foram substituídos: a tubulação de fibra de vidro (PRFV) deu lugar ao aço.

“Uma rompeu no dia 29 de dezembro e, após o conserto, a outra rompeu no dia 30 de dezembro”, relembrou Muniz sobre os problemas do último verão. Segundo ele, outros trechos de adutoras também estão sendo reforçados no Litoral do Paraná.

A estrutura de reservação contará com um tanque fixo de 4 milhões de litros em Matinhos, seis reservatórios flexíveis, com capacidade conjunta de 2 milhões de litros, e 23 contêineres de aproximadamente 70 mil litros cada. Ao todo, o reforço representa cerca de 7,6 milhões de litros de capacidade adicional.

A estrutura de contingência terá 33 geradores e 38 caminhões-pipa para atender a população durante a temporada. Os geradores serão instalados em captações, estações de tratamento, reservatórios e estruturas de esgoto. Segundo Muniz, eles assumem o funcionamento entre três e cinco minutos depois de uma queda ou oscilação de energia.

Para acompanhar a operação e identificar possíveis problemas durante o aumento da demanda no Litoral, a Sanepar mantém um Centro de Controle Operacional em Matinhos. De lá, são monitorados os níveis dos reservatórios, o funcionamento das bombas, a pressão da rede de distribuição e as estruturas de esgoto. A companhia também realiza cerca de 600 mil análises de qualidade da água por mês.