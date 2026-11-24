O projeto de ajuste fiscal do governo federal foi aprovado pela Câmara dos Deputados com 353 votos a favor, 128 contrários e 5 abstenções. A votação do texto-base ocorreu em meio a críticas tanto da oposição quanto de parte dos parlamentares da base governista. Os deputados ainda analisam destaques que podem modificar a proposta. As informações são da Gazeta do Povo.

A aprovação contou com apoio de diferentes siglas, incluindo partidos da base aliada como PT, PSB, PSD e MDB. Também votaram favoravelmente parlamentares de legendas de oposição, como PL, Podemos e Republicanos, demonstrando divisões internas nas bancadas.

Votação dividiu partidos e bancadas

Entre os deputados que apoiaram o ajuste fiscal estão nomes como José Guimarães (PT-CE), Baleia Rossi (MDB-SP), Antonio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP). Do lado contrário, votaram parlamentares como Nikolas Ferreira (PL-MG), Ricardo Salles (Novo-SP) e Bia Kicis (PL-DF).

A bancada do PL apresentou maioria de votos contrários, com 89 deputados rejeitando a proposta. Já o PT teve votação unânime a favor, com 68 parlamentares apoiando o texto. O MDB registrou 28 votos favoráveis e 4 contrários, evidenciando divisão interna.

PSOL obstruiu votação e registrou abstenções

Dez deputados do PSOL optaram pela obstrução, incluindo Chico Alencar (RJ), Glauber Braga (RJ) e Sônia Guajajara (SP). Outros cinco parlamentares se abstiveram: Célia Xakriabá (PSOL-MG), Erika Hilton (PSOL-SP), Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Natália Bonavides (PT-RN).

O Podemos teve 24 votos favoráveis e 4 contrários. No PP, foram 38 a favor e 12 contra. O PSD registrou 48 votos pelo ajuste fiscal e 5 pela rejeição. A análise dos destaques pode ainda alterar pontos específicos do texto aprovado.