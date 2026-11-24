A chuva forte que atingiu Curitiba na segunda-feira (23) provocou alagamentos em 12 pontos da cidade, segundo o boletim da Defesa Civil Municipal divulgado às 5h30 desta terça-feira (24). O Parolin foi um dos bairros afetados, com registros de inundação na região do Rio Guaíra.

De acordo com o boletim, os alagamentos ocorreram no Parolin, CIC, Pinheirinho, Fanny, Cajuru, Bairro Novo, Rebouças, Centro, Xaxim, Boqueirão e Alto Boqueirão. A CIC concentrou duas ocorrências, enquanto os demais locais registraram uma cada.

O maior acumulado de chuva informado no levantamento foi de 36 milímetros, na CIC. Na sequência aparecem Portão, com 34,6 milímetros; Barigui, na região de Santo Inácio, com 33 milímetros; Santa Felicidade, com 31 milímetros; e Caximba, com 29,4 milímetros. A maior rajada de vento chegou a 67,68 km/h, registrada na estação do Pinheirinho.

O boletim das 5h30 contabilizou inicialmente 12 famílias afetadas pelas ocorrências e não registrou pessoas desabrigadas ou desalojadas. Também houve a entrega de uma lona em Santa Felicidade.

No Parolin, o transbordamento do Rio Guaíra mobilizou equipes da Defesa Civil durante a tarde e o início da noite de segunda-feira. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro foi utilizado como ponto de apoio para os atendimentos, com participação da Fundação de Ação Social (FAS), da Guarda Municipal e de equipes da administração regional.

Os números correspondem ao levantamento divulgado pela Defesa Civil às 5h30 desta terça-feira e podem ser atualizados ao longo do dia.