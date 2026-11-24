As rodovias do Paraná operam com fluxo moderado a intenso nesta terça-feira (24). Além do movimento nas principais ligações federais, motoristas devem ficar atentos a bloqueios programados, detonações de rochas e operações pare e siga em rodovias estaduais.

Situação nas rodovias federais

BR-277: O movimento segue elevado no trecho de São José dos Pinhais, administrado pela EPR Litoral Pioneiro, ainda sob reflexo do fluxo de retorno do feriado da Consciência Negra.

Na região de Curitiba, Campo Largo e Balsa Nova, no trecho administrado pela Via Araucária, o tráfego é moderado, mas exige atenção nos pontos com obras.

BR-376: A ligação entre Paraná e Santa Catarina apresenta fluxo moderado na descida da serra. Motoristas devem redobrar a atenção na região de Guaratuba devido aos reflexos de ocorrências graves envolvendo veículos de carga registradas nas últimas horas.

BR-373: No trecho de Imbituva, há obras de fresagem e recomposição do pavimento na altura do quilômetro 220, com intervenções ao longo do dia.

Bloqueios e obras nas rodovias estaduais

De acordo com o cronograma do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), diferentes rodovias estaduais têm alterações no tráfego nesta terça-feira:

PR-445: detonação controlada de rochas entre os quilômetros 32 e 35. A interdição total está prevista das 9h às 9h50, seguida de operação pare e siga até as 17h.



detonação controlada de rochas entre os quilômetros 32 e 35. A interdição total está prevista das 9h às 9h50, seguida de operação pare e siga até as 17h. PR-427: a ponte sobre o Rio da Várzea, entre Campo do Tenente e Lapa, permanece totalmente interditada para obras de reforço estrutural e concretagem. Caminhões devem utilizar a BR-476 e a BR-116 como rota alternativa.



a ponte sobre o Rio da Várzea, entre Campo do Tenente e Lapa, permanece totalmente interditada para obras de reforço estrutural e concretagem. Caminhões devem utilizar a BR-476 e a BR-116 como rota alternativa. PR-340: interdição total no quilômetro 121, em Tunas do Paraná, para serviços de terraplanagem. Os bloqueios estão previstos das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.



interdição total no quilômetro 121, em Tunas do Paraná, para serviços de terraplanagem. Os bloqueios estão previstos das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. PR-592: segue totalmente interditada no quilômetro 15, no acesso à Usina Salto Caxias.



segue totalmente interditada no quilômetro 15, no acesso à Usina Salto Caxias. PR-460 e PR-092: permanecem sob monitoramento, com restrições de tráfego, incluindo operações pare e siga e interdições parciais em trechos afetados por escorregamentos e rompimento de aterro.