A primeira parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até a próxima segunda-feira, dia 30 de novembro. O prazo vale para empresas privadas e órgãos públicos que empregam trabalhadores com direito ao benefício. As informações são da Agência Brasil.

Quem não receber até a data pode procurar o setor de recursos humanos, o sindicato da categoria ou registrar denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego. O atraso no pagamento pode gerar multa administrativa ao empregador.

Quem recebe e como é feito o cálculo

Têm direito ao décimo terceiro os trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos registrados, servidores públicos, trabalhadores avulsos, aposentados e pensionistas do INSS. Quem trabalhou o ano inteiro recebe o valor integral. Para quem começou a trabalhar em 2026, o benefício é proporcional ao tempo de serviço.

O cálculo considera um doze avos da remuneração por mês trabalhado. Cada mês em que o trabalhador atuou por pelo menos 15 dias conta como mês completo. A primeira parcela corresponde a 50% do valor total estimado, sem desconto de INSS ou Imposto de Renda.

Além do salário fixo, entram no cálculo verbas como horas extras, comissões, adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade. Nesses casos, a empresa calcula a média conforme as regras da categoria.

Segunda parcela tem desconto e prazo diferente

A segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro. Como a data cai em um domingo neste ano, o pagamento deve ser antecipado para sexta-feira, 18 de dezembro. Nessa etapa, são aplicados os descontos de contribuição previdenciária e Imposto de Renda sobre o valor total do benefício.

Trabalhadores autônomos, informais sem vínculo empregatício, estagiários, beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada não têm direito ao décimo terceiro por lei.

Aposentados e pensionistas do INSS receberam o abono anual antecipado em abril e maio de 2026. Quem passou a receber benefícios depois dessas datas segue calendário específico da Previdência Social.