Encomendas que deveriam chegar aos destinatários teriam sido retiradas do sistema de distribuição dos Correios e vendidas pela internet no Paraná. O esquema é investigado pela Polícia Federal (PF), que deflagrou, nesta terça-feira (24), a Operação Refugo para apurar a participação de empregados da Superintendência Estadual dos Correios, em Curitiba.

Cinco pessoas foram conduzidas pela PF durante a operação, inclusive o responsável pelo centro de distribuição de encomendas internacionais que fica em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão e quatro medidas cautelares de afastamento de funções públicas, determinadas pela Justiça Federal. Entre os funcionários afastados preventivamente estão profissionais que ocupavam cargos de gestão, supervisão e assessoramento na empresa pública.

Segundo a PF, aparelhos eletrônicos e outras mercadorias eram classificados irregularmente como refugo, condição que permitia retirá-los do fluxo normal de entregas. Em seguida, os produtos eram levados para uma sala-cofre dentro da própria unidade dos Correios, embora o espaço não fosse destinado ao armazenamento dessas encomendas.

A suspeita é de que empregados com acesso ao local selecionavam mercadorias para desvio. Parte dos produtos teria sido vendida por um dos investigados em plataformas digitais. A polícia também apura a possível atuação conjunta de funcionários que tinham acesso aos sistemas e às áreas operacionais da unidade.

Após a operação, uma reunião geral foi convocada na sede dos Correios, em Curitiba, para prestar esclarecimentos sobre a situação. Até o momento, não foram informados detalhes sobre o conteúdo do pronunciamento.

Mercadorias são apreendidas durante operação

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais localizaram diversas mercadorias em um espaço de armazenamento alugado por um dos investigados. Os produtos foram apreendidos e passarão por análise para verificar se têm relação com os desvios.

A Justiça Federal também autorizou medidas de bloqueio patrimonial para preservar valores possivelmente vinculados às irregularidades. A operação busca reunir documentos, equipamentos eletrônicos, registros digitais, imagens de câmeras de segurança e outros materiais que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema.

A investigação começou após setores de segurança corporativa e corregedoria dos próprios Correios identificarem indícios de irregularidades e encaminharem as informações à Polícia Federal.

Os investigados poderão responder por peculato-desvio continuado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, conforme a participação de cada um. A PF não informou o número total de encomendas desviadas nem o valor estimado do prejuízo.

A reportagem da Tribuna do Paraná pediu um posicionamento para os Correios, inclusive a lista dos funcionários afastados preventivamente, e aguarda retorno.