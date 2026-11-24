Cinco conselheiros foram nomeados para conduzir as negociações de uma possível fusão entre Tesla e SpaceX, ambas empresas do bilionário Elon Musk. A operação pode resultar em uma companhia avaliada em US$ 3,5 trilhões, tornando-se a maior fusão empresarial já registrada. As informações são da Gazeta do Povo.

Dois comitês especiais foram formados para tratar das tratativas. Pela SpaceX, fabricante de foguetes e sistemas aeroespaciais, foram indicados Roelof Botha e Randy Glein. Já pela Tesla, montadora de veículos elétricos, os escolhidos foram Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson e Jack Hartung.

A notícia foi divulgada pelo jornal britânico Financial Times nesta terça-feira (24). Os comitês terão autonomia para avaliar os termos da operação sem interferência direta do empresário.

Musk se declara impedido de participar

Durante teleconferência com investidores no mês passado, Elon Musk demonstrou apoio à ideia de unir as duas corporações. Ele afirmou que considera a fusão positiva, mas ressaltou que a decisão final pertence aos comitês especiais de cada empresa, segundo informações da agência Reuters.

O bilionário justificou seu afastamento das discussões por ser parte interessada na negociação. “Como sou uma parte com conflito de interesses, não posso participar das discussões dos comitês especiais”, declarou Musk aos investidores.

Empresário já detém recorde de maior fusão

O atual registro de maior operação do tipo também envolve companhias de Musk. Em fevereiro deste ano, a SpaceX incorporou a xAI, startup de inteligência artificial do empresário. O acordo gerou uma empresa com valor de mercado de US$ 1,25 trilhão.

Caso a fusão entre Tesla e SpaceX seja concretizada, o novo valor de US$ 3,5 trilhões representará quase o triplo do recorde estabelecido há poucos meses. A união combinaria os setores automotivo elétrico e aeroespacial sob uma única estrutura corporativa.