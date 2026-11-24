Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76 anos, foram identificados como as vítimas do alagamento que terminou em tragédia na noite de segunda-feira (23), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O casal morreu afogado dentro da própria residência, no bairro Ouro Fino Grande, que já havia sido inundada outras cinco vezes. Em nota, a Prefeitura de Campo Largo informou que foi a primeira vez que a residência do casal, situada abaixo do nível da rua, foi atingida por alagamento.

Segundo familiares, Antonio e Clotilde cobravam da prefeitura a realização de obras para evitar que novos alagamentos atingissem o imóvel. A casa fica em uma região de baixada, próxima a um riacho canalizado.

Durante o temporal de segunda, a água invadiu a residência e chegou a aproximadamente 1,60 metro de altura, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O casal foi surpreendido pela elevação do nível da água no início da noite e não conseguiu deixar o imóvel a tempo.

Filhos e neto do casal também estavam no imóvel

De acordo com os bombeiros, Clotilde foi encontrada em parada cardiorrespiratória e recebeu os primeiros socorros de populares, mas não resistiu. Antonio foi localizado sem vida no interior da casa.

Além dos idosos, dois filhos e um neto, de 15 anos, estavam na residência no momento do alagamento. Uma das filhas, de 50 anos, que utiliza andador para se locomover, também se afogou e sofreu ferimentos. Ela foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

O filho do casal, de 40 anos, sofreu um ferimento na cabeça e recebeu atendimento no local. Ele conseguiu salvar o próprio filho, mas não conseguiu retirar os pais da residência.

A Prefeitura de Campo Largo comunicou, ainda, que as equipes municipais permanecem mobilizadas para prestar assistência à população e atender eventuais ocorrências decorrentes das condições climáticas. Confira, na íntegra:

“A Prefeitura de Campo Largo informa que, em decorrência das fortes chuvas registradas nas últimas horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de alagamento na Rua Corumbá, no bairro Vila Dom Pedro, às 18h08.

No local, foram encontradas duas vítimas: um homem de 84 anos e uma mulher de 82 anos. Apesar das manobras de reanimação cardiopulmonar realizadas pelas equipes de atendimento, os óbitos foram constatados. Segundo informações preliminares, esta foi a primeira vez que a residência do casal, situada abaixo do nível da rua, foi atingida por alagamento.

Diante da ocorrência, a Prefeitura acionou o Plano de Contingência do município. O COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) está reunido para coordenar as ações necessárias e organizar o atendimento a possíveis pessoas desalojadas ou desabrigadas.

As equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Guarda Municipal permanecem em alerta e monitoramento. Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

A Prefeitura de Campo Largo manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e reforça que as equipes municipais permanecem mobilizadas para prestar assistência à população e atender eventuais ocorrências decorrentes das condições climáticas”.