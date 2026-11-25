O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) restabeleceu a validade de um decreto presidencial de 2025 que impõe novas exigências ao setor de vale-refeição e vale-alimentação. A decisão do desembargador Alexandre Laranjeira, tomada nesta terça-feira (24), derrubou liminar que havia suspendido as regras e vale até o julgamento definitivo do recurso. As informações são da Gazeta do Povo.

A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) havia conseguido na primeira instância a dispensa do cumprimento das normas por meio de ação civil pública. O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana considerou que o governo teria extrapolado seu poder regulamentar ao criar restrições sem previsão legal.

Decreto encontra respaldo na legislação do PAT

Ao reverter a liminar, Laranjeira argumentou que as exigências têm fundamento na legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O desembargador destacou ainda que aplicar regras diferentes para empresas do mesmo setor prejudicaria a política pública. A demora de mais de dez meses da associação para contestar o decreto também enfraqueceu o argumento de urgência, segundo o magistrado.

A decisão cita precedente do TRF-3 que classifica as alterações como regulamentação legítima em setor dependente de renúncia fiscal e política pública estatal.

Mudanças limitam taxas e prazos de repasse

O decreto presidencial estabelece teto de 3,6% para as taxas cobradas pelas operadoras dos restaurantes. O prazo para repasse dos valores aos comerciantes foi reduzido de até 90 dias para no máximo 15 dias.

A ABBT alega que o governo promoveu tabelamento indevido de preços e que o prazo de 15 dias compromete rotinas de compliance, facilita fraudes e prejudica o capital de giro das empresas. A Advocacia-Geral da União (AGU) nega que a fixação de tetos configure tabelamento.

Em fevereiro, o presidente do TRF-3, Carlos Muta, já havia derrubado liminares individuais obtidas por empresas do setor. O magistrado entendeu que as sucessivas decisões comprometiam o funcionamento da nova regulamentação.