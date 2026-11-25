A partir de 1º de dezembro, estados e o Distrito Federal terão novos valores de referência para calcular o ICMS cobrado sobre combustíveis. Os preços foram divulgados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial da União. As informações são do Diário Oficial da União.

O Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final serve de base para a cobrança do imposto estadual e é atualizado periodicamente a partir de dados enviados pelas próprias unidades federativas. A lista completa abrange querosene de aviação, álcool etílico hidratado, gás natural veicular, gás natural industrial e óleo combustível.

Álcool tem variação de até 50% entre estados

O preço de referência do álcool etílico hidratado combustível varia bastante no país. São Paulo registrou o menor valor, com R$ 3,86 por litro, seguido por Mato Grosso (R$ 4,05) e Goiás (R$ 4,12). No outro extremo, o Amapá ficou com R$ 5,81, Roraima com R$ 5,34 e Sergipe com R$ 5,05.

No Distrito Federal, o litro do álcool hidratado foi fixado em R$ 4,58. Já o gás natural veicular ficou em R$ 6,78 por metro cúbico na capital federal.

Querosene de aviação chega a R$ 11,52 no Tocantins

O querosene de aviação teve os valores atualizados em Tocantins, Minas Gerais, Sergipe e Roraima. O maior preço médio foi registrado no Tocantins, onde o litro chegou a R$ 11,52.

A norma traz tanto reajustes quanto reduções de preços, com marcações específicas para cada combustível e estado. As alterações refletem os preços praticados no mercado consumidor de cada região.