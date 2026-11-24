Em fevereiro de 2027, a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) pode voltar a ter duas chapas concorrentes pela primeira vez em dez anos. A última eleição com um embate direto ocorreu no biênio 2015–2016, quando Ademar Traiano (PSDB, à época) venceu a chapa de oposição, encabeçada por Anibelli Neto (PMDB, à época), por 39 votos a 13.

Durante os dois governos de Ratinho Junior, as eleições para o comando da Casa ocorreram sempre com chapa única. Antes desse período, os embates mais recentes haviam acontecido nos biênios 2013–2014, sob a presidência de Valdir Rossoni (PSDB), apoiado pelo então governador Beto Richa (PSDB), e 2015–2016, quando Traiano venceu a oposição.

Depois disso, o parlamentar foi reeleito em chapas únicas para os quatro biênios seguintes. Em 2025, Alexandre Curi (PSD, mas, agora, Republicanos) assumiu a presidência também por unanimidade, com 53 votos e apoio direto de Ratinho Junior.

Para repetir esse histórico de consenso, o primeiro passo do novo governo é evitar uma disputa entre chapas. Por enquanto, a articulação da base governista é encabeçada pelo deputado estadual Delegado Jacovós (PL), em uma composição que também conta com César Silvestri Filho (PP). As demais chapas, no entanto, ainda não foram confirmadas.

O PSD, que tem o mesmo número de deputados que o PL e integra o grupo político do atual governador, já manifestou interesse em construir uma articulação que preserve a representação do partido no comando da Assembleia.

Bate-chapa: o que está em jogo para o futuro governador

De acordo com o Regimento Interno da Alep, cabe à Presidência representar oficialmente o Poder Legislativo estadual e dirigir os trabalhos da Casa. Além de conduzir as sessões plenárias e organizar a pauta de votações, o comando da Assembleia tem influência sobre o andamento dos projetos e pode facilitar — ou dificultar — a tramitação de propostas de interesse do Executivo.

Segundo o cientista político Mário Sérgio Lepre, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a definição de um comando alinhado aos interesses do governo tem impacto direto na capacidade de articulação do Executivo. Isso porque, na prática, a relação entre os dois Poderes costuma envolver influência do governo sobre o funcionamento do Legislativo.

“A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por exemplo, é muito importante e também bastante vulnerável a essa relação. O governo precisa ter influência sobre a CCJ para que seus projetos tramitem de forma rápida. Isso vale inclusive para propostas impopulares, que precisam ser votadas rapidamente para evitar atritos”, explica. “Muitas vezes, o deputado acaba atuando como um despachante do próprio Poder Executivo e, para isso, precisam estar em posições-chave.”

No caso de Sergio Moro, que assumirá seu primeiro cargo no Executivo, a negociação também precisará considerar o peso de cada partido na Assembleia. Para o colunista da Tribuna do Paraná, jornalista e economista João Zisman, a distribuição dos principais postos deve respeitar a proporcionalidade das bancadas e o espaço político dos grupos que compõem a Casa.

“O governo não pode querer que o PL fique com a presidência e, ao mesmo tempo, entregar a primeira secretaria — que seria o segundo cargo mais importante da Mesa — a outro partido que não seja o PSD. Hoje, o PSD está em uma condição bastante específica. Mesmo que seus integrantes não estejam absolutamente coesos internamente, estão blindados. Estão esperando o chamado”, afirma.

Ideologia fica em segundo plano na disputa

Apesar das diferenças políticas entre os partidos, os especialistas avaliam que a eleição para a Mesa Diretora da Alep deve ser guiada principalmente por interesses administrativos e pela distribuição de espaços de poder. Nesse processo, a formação de uma base capaz de dar sustentação ao governo tende a pesar mais do que a afinidade ideológica entre os parlamentares.

Para João Zisman, a eleição da Mesa não é uma disputa para definir a orientação ideológica da Assembleia. “O que está em jogo são as acomodações e a distribuição dos espaços entre os grupos. Afinal, todos convivem 24 horas por dia dentro da Assembleia. É uma eleição entre colegas. Não adianta dizer que a Assembleia será de direita ou de esquerda. Ela vai funcionar como sempre funcionou: como uma Assembleia”, explica.

Um dos principais atores dessas negociações é o chamado Centrão, grupo de partidos que costuma ter papel decisivo na formação de maiorias legislativas e na distribuição de cargos. Segundo Lepre, essas siglas têm experiência na articulação política e na construção de acordos entre diferentes grupos. “O Centrão negocia melhor. É o grande negociador não só do Paraná, mas do Brasil”, diz.

Na avaliação do especialista, a posição ideológica de Moro pode tornar a negociação mais difícil, mesmo que a dificuldade não seja exclusiva de governos de direita. “Quando há governos de centro, fica mais fácil evitar um bate-chapa, porque a negociação já é intrínseca. Os grupos distribuem os espaços: presidente da Assembleia, primeiro e segundo secretários e, principalmente, as comissões. Tudo fica vinculado ao governo”, comenta.

Formação de uma base governista

Para Zisman, se os grupos políticos não chegarem a um acordo, o impasse pode se prolongar e resultar em uma derrota do governo eleito na disputa pela presidência da Alep. Isso porque a eleição da Mesa Diretora tem uma lógica própria, diferente da articulação necessária para aprovar projetos ao longo do mandato.

“Quando há bate-chapa, é difícil uma chapa apoiada pelo governo vencer. Uma coisa é formar uma coalizão para conseguir maioria legislativa e aprovar projetos. Outra é organizar a Mesa Diretora. A eleição da Mesa não é um processo de convencimento ideológico ou de formação de base governista. Ela obedece a uma lógica completamente diferente, de equilíbrio e estruturação dos espaços”, afirma.

Moro terá pouco tempo para organizar essa articulação. O governador eleito assume o cargo em janeiro, cerca de um mês antes da eleição da Mesa Diretora, prevista para fevereiro. Nesse intervalo, precisará estruturar o comando e, para Zisman, não basta sinalizar que haverá espaço no governo. “Ele precisa sinalizar, fazer a promessa e cumpri-la antes da votação. É como no cinema: terá que pagar antecipadamente para assistir ao filme. Nesse caso, o filme é a eleição da Mesa”, diz.

Entre as possibilidades de negociação está a indicação de nomes de outros partidos para ocupar secretarias estaduais, como forma de incorporar aliados à administração. A estratégia, porém, pode criar um dilema para Moro. Ao abrir espaço para políticos na estrutura do Executivo, o governador pode ampliar sua base de apoio na Assembleia, mas também correr o risco de comprometer o discurso de renovação e de combate às práticas políticas tradicionais.

Até o momento, cinco secretários já foram anunciados. Nenhum deles tem origem na política paranaense, embora tenham sido escolhidos por critérios técnicos. Para Mário Sérgio Lepre, a entrada de parlamentares ou de outros políticos na estrutura do governo exige cuidado para que a negociação por apoio não comprometa a administração.

“Você pode trazer um político para o governo e, junto com ele, abrir a possibilidade de problemas. Alguns deputados poderiam assumir secretarias e entram pensando no que vão resolver com seus prefeitos, por exemplo. Sérgio Moro sabe que esse caminho é perigoso. Ele precisa lidar com a questão de até que ponto pode trazer a política para dentro do governo sem abrir espaço para essa contaminação”, explica o cientista político.

A escolha, portanto, envolve riscos dos dois lados. Se atender às demandas dos partidos para garantir apoio na Alep, Moro poderá enfrentar dificuldades para preservar a autonomia de sua equipe e conduzir a administração. Se não conseguir construir um acordo e perder o comando da Assembleia, por outro lado, poderá encontrar mais obstáculos para fazer avançar os projetos de interesse do Executivo.

“Todo o fluxo inicial do governo passa pela Assembleia. Moro não vai conseguir governar por decreto. Há uma série de questões que precisam passar pelo plenário, como projetos de lei, remanejamento de recursos e até a própria execução orçamentária. São várias complicações. Não é o fim do mundo, mas o governo começa a conviver com um ambiente que não é hospitaleiro. Ou seja, terá que negociar absolutamente tudo”, completa Zisman.