A disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) não representa um enfrentamento ao governador eleito Sérgio Moro (PL), segundo o deputado estadual Gugu Bueno (PSD), atual primeiro-secretário da Casa.

Em meio às articulações para a escolha da nova Mesa Diretora, marcada para fevereiro de 2027, o parlamentar defendeu o diálogo entre os deputados e afirmou que há disposição para colaborar com o próximo governo. A afirmação foi feita em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23).

Segundo o deputado, os parlamentares reconhecem o resultado das eleições e pretendem colaborar com a gestão de Moro. Mesmo que haja uma segunda chapa na disputa, isso não significa que há uma ruptura com o governo estadual.

“Há um respeito muito grande pelos nossos deputados em reconhecimento à vontade da população paranaense que colocou o governador Sérgio Moro nessa condição ainda no primeiro turno, demonstrando a maioria da vontade da nossa população. Não se trata jamais da construção de uma chapa de enfrentamento ao governo Moro. Muito pelo contrário, todos estão à disposição do governador para estar ajudando a construção desse Paraná, para que o Paraná possa continuar nesse bom caminho que vem trilhando nesses últimos anos”, afirmou.

PSD busca espaço na próxima Mesa Diretora

A movimentação em torno de uma chapa alternativa começou dentro do próprio PSD, partido que tem a maior bancada da Assembleia, com 14 deputados estaduais.

De acordo com Gugu Bueno, a primeira etapa foi reunir uma maioria expressiva entre os integrantes da legenda. Somente depois desse movimento começaram as conversas com representantes de outros partidos.

“Após termos alcançado essa maioria expressiva dentro do PSD, é que a gente começou a partir da semana passada fazer esse diálogo com outros partidos”, explicou.

O parlamentar defende que o tamanho da bancada do PSD seja considerado na composição da próxima Mesa Diretora. A articulação busca garantir representatividade ao partido na condução do Legislativo estadual.

Gugu Bueno se coloca à disposição para presidir a Alep

Atual primeiro-secretário da Assembleia, Gugu Bueno afirmou estar preparado para assumir a presidência da Casa. Apesar disso, ressaltou que as negociações ainda estão no início e que a definição depende do diálogo entre os 54 deputados estaduais.

A articulação também busca dar continuidade ao trabalho da atual gestão, presidida por Alexandre Curi (PSD), da qual Gugu faz parte como primeiro-secretário.

Como exemplo dos resultados da administração, o deputado citou a conquista do Selo Diamante de Transparência pela Assembleia, que manteve a nota máxima de 100% pelo segundo ano consecutivo.