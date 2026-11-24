O Paraná deve registrar chuva em todas as regiões até o último dia de novembro. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades devem persistir ao longo dos próximos dias, com pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de temporais localizados.

Nesta quarta-feira (25), um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e uma frente fria no oceano continuam influenciando as condições do tempo no estado. Os índices de instabilidade permanecem elevados em todas as regiões, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

As condições para temporais são mais favoráveis no Noroeste, Oeste, Centro e Sudoeste.

Durante a tarde, as temperaturas devem variar entre 22°C e 26°C. No Leste paranaense, os termômetros entram em declínio no final do dia.

A instabilidade continua na quinta-feira (26), com a atuação de um segundo sistema frontal sobre o oceano e uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. A combinação desses sistemas com a oferta de calor e umidade favorece novas pancadas de chuva, trovoadas e temporais localizados, especialmente no interior do Paraná.

Segundo o Simepar, as precipitações devem ocorrer de maneira irregular, mas podem ser pontualmente intensas. Outro destaque é a redução das temperaturas na metade Leste do estado, provocada pela circulação marítima.

Na sexta-feira (27), a previsão indica que as chuvas começam pelo Oeste e avançam para as demais regiões paranaenses até a noite. A instabilidade deve persistir durante o sábado.

Chuva continua até o fim do mês

Para os últimos dias de novembro, a previsão do Simepar indica a continuidade das chuvas no Paraná. As precipitações devem ocorrer de forma irregular, com características típicas de verão.

Enquanto as temperaturas devem subir gradualmente na região Leste, o calor continuará predominando no interior do estado. Assim, a previsão aponta para dias consecutivos de instabilidade em todas as regiões paranaenses até o encerramento do mês.