As fortes chuvas no Paraná, provocadas pela passagem de uma frente fria, deixaram 174,7 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no início da noite desta terça-feira (24). Segundo boletim divulgado pela Copel às 18h, equipes da companhia estão mobilizadas em diferentes regiões do Estado para restabelecer o fornecimento de energia.

O Oeste concentra o maior número de imóveis afetados, com 83,4 mil unidades consumidoras com serviços de religamento em andamento. Na sequência aparecem o Sudoeste, com 55 mil, e o Centro-Sul, com 33,3 mil.

As equipes trabalham na recomposição da rede elétrica para restabelecer o fornecimento a todos os clientes no menor tempo possível. A companhia informou que os atendimentos seguem com prioridade à segurança da população e dos profissionais envolvidos nos trabalhos.

Chuvas no Paraná passam de 100 milímetros em Francisco Beltrão

O temporal registrou volumes expressivos de chuva em diferentes municípios paranaenses. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o maior acumulado foi registrado em Francisco Beltrão, com 106,8 milímetros.

Pato Branco aparece na sequência, com 87,6 milímetros, seguido por Capanema, com 60,2 mm, e Toledo, com 55,6 mm. Além da chuva intensa, rajadas de vento também atingiram diferentes localidades do Estado, provocando impactos no sistema elétrico.

Os maiores registros de velocidade do vento ocorreram em Palmas, onde as rajadas chegaram a 85,3 km/h às 15h30. Em Laranjeiras do Sul, foram registrados ventos de 82,4 km/h às 16h.

Também foram registradas rajadas de 80,6 km/h em Ubiratã, às 15h15; 75,6 km/h em Guaíra, às 15h15; e 72 km/h em Nova Prata do Iguaçu, às 15h. No Aeroporto de Cascavel, a velocidade chegou a 70,2 km/h às 16h.

Defesa Civil emite 25 alertas para o Paraná

Diante das condições climáticas, a Defesa Civil do Paraná emitiu 25 alertas para diferentes regiões do Estado nesta terça-feira (24). Do total, nove foram classificados como de severidade muito alta, 14 como alta e dois como moderada.