A previsão do tempo para Londrina nesta quarta-feira (25) indica um dia de forte instabilidade, com tempestades intensas e grande volume de chuva. O clima em Londrina será marcado por céu completamente encoberto durante todo o dia, com umidade relativa do ar chegando a 86% no período diurno e 94% durante a noite.

As temperaturas no tempo em Londrina oscilarão entre mínima de 21,2ºC e máxima de 25,7ºC. A sensação térmica, porém, poderá variar entre 24,2ºC e 28,1ºC ao longo do dia. O índice UV ficará moderado, registrando nível 3 durante o período de maior insolação.

Tempestades intensas ameaçam Londrina?

Sim. Durante o dia, a probabilidade de tempestades é de expressivos 90%, com chance de chuva em 75%. O volume esperado de precipitação é considerável: 15,36 mm apenas no período diurno. Os ventos soprarão de noroeste a 10 km/h, com rajadas que podem atingir 23 km/h, especialmente durante as tempestades.

No período noturno, a previsão do tempo indica continuidade da instabilidade, porém com chuva mais leve. A probabilidade de precipitação cai para 45%, com volume estimado em 2,74 mm. Os ventos mudam de direção, soprando de leste a 11 km/h, com rajadas de até 16 km/h. A probabilidade de trovoadas permanece em 60%.

Diante deste cenário, recomenda-se atenção redobrada aos moradores e visitantes. É importante evitar áreas alagáveis, manter distância de árvores e estruturas metálicas durante as tempestades, e postergar atividades ao ar livre. Motoristas devem redobrar a cautela devido à redução de visibilidade e possibilidade de alagamentos.