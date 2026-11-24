O projeto que poderia mudar as regras de preservação e exploração da vegetação nativa no Paraná foi retirado da pauta legislativa por iniciativa do próprio governo estadual. Depois de encaminhar a proposta à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em fevereiro, o governador Ratinho Junior (PSD) pediu, na última segunda-feira (23), a devolução do texto para ampliar as discussões sobre as mudanças previstas.

A decisão interrompe a tramitação do Projeto de Lei 80/2026, que pretendia substituir a legislação florestal estadual em vigor desde 1995. Com 128 artigos, a proposta estabelecia novas regras para a retirada de vegetação, regularização de propriedades rurais, compensação ambiental e exploração econômica de espécies nativas, incluindo a araucária.

No ofício encaminhado à Assembleia, o governador justificou a retirada pela necessidade de aprofundar o debate no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). A medida ocorre após meses de discussões e críticas de parlamentares, pesquisadores e entidades ambientais sobre possíveis flexibilizações na proteção das florestas.

A mudança de posição chama a atenção porque, ao apresentar o projeto em fevereiro, o próprio governo afirmou que o texto havia sido elaborado por um grupo técnico coordenado pela Casa Civil, com participação do Instituto Água e Terra (IAT), das secretarias do Desenvolvimento Sustentável e da Agricultura, da Procuradoria-Geral do Estado e de outros órgãos.

Na ocasião, o executivo defendia a atualização da legislação para adequá-la às normas federais, reduzir a burocracia e conciliar conservação ambiental com atividades econômicas.

O que mudaria com o novo Código Florestal?

Uma das principais propostas era reorganizar os procedimentos para regularização ambiental de propriedades rurais, incluindo regras para recuperação de áreas degradadas e utilização econômica sustentável de vegetação nativa.

O texto mantinha a exigência geral de Reserva Legal de pelo menos 20% da área dos imóveis rurais, percentual já previsto na legislação federal, mas estabelecia hipóteses específicas de exceção que provocaram questionamentos.

Entre os pontos mais controversos estavam as possibilidades de dispensa da obrigação de Reserva Legal para determinados empreendimentos, incluindo atividades relacionadas à gestão de resíduos sólidos urbanos e infraestrutura aeroportuária.

Outra discussão envolvia a compensação ambiental pela retirada de vegetação da Mata Atlântica. A proposta utilizava o termo “preferencialmente” ao tratar da localização das áreas destinadas à compensação, o que, segundo críticos, poderia abrir margem para medidas fora da região diretamente afetada.

O projeto também previa situações excepcionais para autorizar intervenções em espécies ameaçadas de extinção, além de estimular o cultivo comercial de árvores nativas, como araucária, imbuia, erva-mate e palmito.

Para agricultores familiares, estavam previstas simplificações de procedimentos e dispensas de compensação ou reposição florestal em situações específicas. O texto ainda contemplava incentivos à conservação, pagamento por serviços ambientais e estímulo à adoção do IPTU Verde pelos municípios.

Nem todas essas medidas representavam novidades na legislação ambiental brasileira. Parte delas reproduzia ou detalhava normas federais já existentes, enquanto outras criavam possibilidades específicas de aplicação no Paraná.

Projeto enfrentava críticas na Assembleia

A proposta havia provocado divergências entre o governo e parlamentares ligados à defesa ambiental. Durante audiência pública realizada em 10 de novembro, na Alep, pesquisadores, representantes de entidades e deputados questionaram possíveis efeitos das alterações sobre a Mata Atlântica, as Reservas Legais e as áreas de preservação.

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) criticou a criação de exceções que, em sua avaliação, poderiam reduzir a proteção ambiental. “O principal problema do PL é que ele não se limita a atualizar a legislação estadual. Em diversos dispositivos, cria exceções, amplia possibilidades de intervenção e deixa decisões importantes para regulamentações futuras, sem estabelecer garantias ambientais suficientemente claras”, afirmou durante as discussões.

O governo, por sua vez, sustentava que a atualização permitiria modernizar procedimentos sem comprometer a conservação. O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, havia defendido a continuidade dos programas de proteção ambiental e de regularização de propriedades rurais.