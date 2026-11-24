Um adolescente de 13 anos trabalhando como repositor, menores atuando em açougues e máquinas operadas em condições de risco estão entre as irregularidades identificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Paraná. A fiscalização, realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, encontrou trabalho infantil em quatro das oito empresas vistoriadas e resultou no afastamento de cinco adolescentes.

A operação passou por Curitiba e outros cinco municípios da Região Metropolitana: Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Rio Branco do Sul. Os estabelecimentos fiscalizados pertencem ao setor de comércio de carnes, incluindo açougues e supermercados.

Além dos casos de trabalho infantil, os auditores identificaram problemas de segurança em sete das oito empresas, o equivalente a 87,5% dos estabelecimentos visitados. O Paraná apresentou o maior percentual de empresas com interdições entre os cinco estados participantes da operação nacional.

Ao todo, 19 máquinas e equipamentos tiveram o funcionamento interrompido no estado devido ao risco de acidentes graves.

Adolescentes estavam expostos a riscos de amputação

As irregularidades encontradas nos estabelecimentos incluíam atividades incompatíveis com a idade dos trabalhadores, como o manuseio de instrumentos cortantes e a operação de máquinas utilizadas no processamento de carnes.

Entre os equipamentos fiscalizados estavam serras-fita, moedores, amaciadores e processadores. Sem os dispositivos de proteção exigidos pelas normas de segurança, essas máquinas podem provocar amputações, esmagamentos e cortes profundos.

A fiscalização também identificou, no conjunto da operação nacional, adolescentes expostos ao frio de câmaras frigoríficas, ruído excessivo e contato com sangue, vísceras e resíduos de animais.

As empresas flagradas com trabalho infantil serão autuadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Os adolescentes afastados deverão ser encaminhados à rede de proteção à infância e à adolescência, com possibilidade de acesso a programas de aprendizagem profissional, conforme a idade.

Operação nacional afastou 179 adolescentes

A ação no Paraná fez parte do primeiro Operativo Nacional de Fiscalização Conjunta de Trabalho Infantil e Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizado em Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Paraná.

Nos cinco estados, os auditores fiscalizaram 142 empresas em 56 municípios. O trabalho infantil foi identificado em 113 estabelecimentos, aproximadamente 80% do total. Ao todo, 179 adolescentes de 13 a 17 anos foram afastados de atividades irregulares.

Também foram interditados 60 estabelecimentos, com a paralisação de 124 máquinas e equipamentos que apresentavam risco grave e iminente de acidentes.

Segundo a coordenadora do Grupo Especial Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil, Paula Neves, as irregularidades demonstram a repetição de situações perigosas envolvendo trabalhadores menores de idade.

“O que constatamos nos estados fiscalizados não foram situações isoladas, mas a utilização recorrente de adolescentes em atividades enquadradas entre as piores formas de trabalho infantil, expostos a risco grave de acidente de trabalho e submetidos a agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais ao seu estágio de desenvolvimento”, afirmou.

O coordenador-geral de Fiscalização em Segurança e Saúde no Trabalho, Fabiano Rizzo Carvalho, destacou que muitas máquinas funcionavam sem os dispositivos de segurança exigidos pela Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12). Das 60 empresas com interdições no país, 55 tiveram serras-fita paralisadas.

O que diz a legislação sobre trabalho infantil?

No Brasil, o trabalho é proibido antes dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz, permitida a partir dos 14 anos. Mesmo após os 16, adolescentes não podem exercer atividades perigosas, insalubres ou que prejudiquem sua saúde e seu desenvolvimento.

No caso dos menores de 16 anos encontrados em atividades irregulares, os auditores determinaram o afastamento imediato. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, a orientação foi a transferência para funções permitidas, quando possível. Os empregadores deverão pagar as verbas rescisórias devidas nos casos de encerramento dos contratos.