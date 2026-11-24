O Natal de Curitiba 2026 começa nesta terça-feira (24) com um show gratuito da cantora Luiza Possi e da Orquestra Anima Musicale, às 20h, em frente ao Teatro Guaíra. Até domingo (29), a programação terá a estreia de espetáculos, a abertura da roda-gigante na Rua XV de Novembro e atrações para crianças e famílias na Praça Santos Andrade.

A primeira semana reúne apresentações musicais, projeções de luzes, decoração natalina e atividades gratuitas em diferentes pontos do Centro. Entre os destaques estão o retorno do musical “A Inesquecível Fábrica de Emoções”, a estreia de “Abrace o Mundo”, nas escadarias da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e a “Vila de Natal”, com a presença do Papai Noel.

Roda-gigante começa a funcionar na quarta-feira

A roda-gigante instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, na região da Boca Maldita, começa a receber visitantes nesta quarta-feira (25). Até domingo (29), o funcionamento será das 16h às 22h.

A atração fará uma pausa para a montagem de um espetáculo previsto para 4 de dezembro e voltará a funcionar no dia 5, seguindo até 26 de dezembro, das 12h às 22h.

Neste ano, a novidade é a “Casa do Natal”, espaço de 120 metros quadrados que dá acesso à roda-gigante. Antes do passeio, os visitantes poderão produzir cartões-postais personalizados e entregar mensagens ao Carteiro Natalino.

Teatro Guaíra terá musical e projeções

Também na quarta-feira (25), às 21h, estreia a nova temporada do espetáculo “A Inesquecível Fábrica de Emoções”, apresentado em palco aberto em frente ao Teatro Guaíra.

A história acompanha uma aventura do Papai Noel em busca de inspiração para criar presentes. A apresentação utiliza projeções mapeadas sobre o painel do artista Poty Lazzarotto, na fachada do teatro.

Ao todo, estão previstas 27 sessões, dez a mais do que na edição anterior.

Na mesma noite, estreia a “Catedral de Luz”, espetáculo de iluminação e projeções na Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes. Serão 38 apresentações nesta temporada, mas os ingressos já estão esgotados.

UFPR recebe espetáculo a partir de sexta-feira

Na sexta-feira (27), às 20h, será a vez de “Abrace o Mundo”, nas escadarias do prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade.

A montagem conta a história de um menino que tenta descobrir como o Papai Noel consegue entregar presentes a todas as crianças em uma única noite. O cenário terá duas árvores de Natal de 18 metros de altura.

A localização permite que o público acompanhe a apresentação e, na sequência, siga para o musical em frente ao Teatro Guaíra.

Vila de Natal terá trenzinho, feiras e Papai Noel

A Praça Santos Andrade também recebe a “Vila de Natal”, com um corredor iluminado entre o Teatro Guaíra e a UFPR, estações temáticas e um trenzinho elétrico para crianças.

No centro da praça, barracas gastronômicas ficam distribuídas ao redor da árvore de Natal. A feira de artesanato funciona na lateral, próxima aos pontos de ônibus.

A Casa do Papai Noel receberá visitantes de 24 de novembro a 20 de dezembro, em dias e horários determinados.

Em novembro, o atendimento será às terças, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h. Aos sábados e domingos, as sessões começam a partir das 12h30.

Em dezembro, o Papai Noel estará presente às quintas e sextas-feiras, dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18, das 18h30 às 21h; aos sábados, dias 5, 12 e 19, das 12h30 às 21h30; e aos domingos, dias 6, 13 e 20, das 12h30 às 20h.

Confira os destaques da primeira semana

Terça-feira (24): abertura oficial com Luiza Possi e Orquestra Anima Musicale, às 20h, em frente ao Teatro Guaíra.

abertura oficial com Luiza Possi e Orquestra Anima Musicale, às 20h, em frente ao Teatro Guaíra. Quarta-feira (25): abertura da roda-gigante, às 16h; estreia de A Inesquecível Fábrica de Emoções, às 21h; e início da Catedral de Luz.

abertura da roda-gigante, às 16h; estreia de A Inesquecível Fábrica de Emoções, às 21h; e início da Catedral de Luz. Sexta-feira (27): estreia de Abrace o Mundo, às 20h, nas escadarias da UFPR.

estreia de Abrace o Mundo, às 20h, nas escadarias da UFPR. Até domingo (29): roda-gigante funcionando das 16h às 22h e atrações na Vila de Natal da Praça Santos Andrade.

A programação completa e eventuais alterações podem ser consultadas no site oficial do Natal de Curitiba.