A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (25) indica um dia de instabilidade significativa, com tempestades intensas e grande volume de precipitação. O tempo em Curitiba será marcado por céu completamente encoberto durante todo o período, com 100% de cobertura de nuvens e alta probabilidade de chuva ao longo das 24 horas.

Durante o período diurno, os curitibanos devem se preparar para tempestades pesadas, com 75% de probabilidade de precipitação e acumulado previsto de 7,87 mm. A probabilidade de trovoadas alcança expressivos 70%, exigindo atenção redobrada da população.

As temperaturas variam entre mínima de 16ºC e máxima de 24,5ºC, com sensação térmica podendo atingir 26,2ºC. Os ventos sopram do oeste a 10 km/h, com rajadas chegando a 23 km/h.

O clima em Curitiba apresenta umidade relativa do ar em 82% durante o dia, um índice bastante elevado que contribui para a sensação de abafamento. O índice UV registra nível 3, considerado moderado, embora a forte nebulosidade reduza a exposição solar direta.

Chuva continua durante a noite?

O período noturno mantém a instabilidade climática, porém com chuva mais leve em relação ao dia. A precipitação acumulada prevista é de 6,45 mm, com 75% de probabilidade de ocorrência. A probabilidade de trovoadas diminui para 20%, sinalizando condições um pouco menos severas.

Os ventos mudam de direção, passando a soprar do leste-sudeste a 13 km/h, com rajadas de até 27 km/h. A umidade relativa sobe para 93%, caracterizando uma noite bastante úmida.

Comparado aos dias adjacentes, esta quarta-feira representa um período de maior instabilidade atmosférica na região. O volume total de chuva previsto, somando dia e noite, ultrapassa 14 mm, configurando um dos dias mais chuvosos do período.