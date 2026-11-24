Uma praça de aproximadamente 5 mil metros quadrados, entre os bairros Batel e Bigorrilho, em Curitiba, tem os dias contados. A Praça Legado, inaugurada em março deste ano, ficará aberta ao público somente até 12 de dezembro, quando será realizado um evento gratuito de despedida.

No dia 14 de dezembro, dois dias depois do encerramento, começam as obras de um empreendimento residencial no terreno. Localizada na esquina das ruas Euclides da Cunha e Saldanha Marinho, a praça foi criada como um espaço temporário de lazer e convivência.

Durante o período de funcionamento, moradores e visitantes tiveram acesso gratuito a parquinho, área destinada aos animais de estimação e jardim. O espaço também recebeu uma exposição fotográfica a céu aberto com imagens das mulheres retratadas no documentário Dóras das nossas vidas, produção que reúne histórias de personagens ligadas à memória dos bairros Batel e Bigorrilho.

Terreno dará lugar a condomínio residencial

A área integra o programa Piemonte GentiU, iniciativa da incorporadora que utiliza terrenos à espera de obras para instalar espaços temporários de convivência. Antes da Praça Legado, a empresa manteve o Parque Ar, no bairro Cabral, que funcionou durante nove meses. A proposta é dar continuidade ao programa em outros terrenos de futuros empreendimentos.

Com o encerramento das atividades da praça, o terreno receberá o Piemonte Dóra, projeto residencial que prevê a construção de três torres. O empreendimento terá apartamentos com metragens entre 172 m² e 452 m², com opções de três ou quatro suítes.