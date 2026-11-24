Os ipês de Curitiba estão apresentando mudanças no período e na intensidade da floração. Árvores que normalmente ficam cobertas de flores entre o inverno e o início da primavera ainda apresentam floradas em novembro, enquanto outras passaram pela época habitual sem florescer de maneira expressiva. As alterações têm a ver com as mudanças climáticas, inclusive com o El Niño.

As alterações também são percebidas na duração das flores e na produção de sementes, segundo profissionais que acompanham a arborização da capital.

A maior parte dos ipês floresce entre junho e outubro, dependendo da espécie. Os roxos costumam abrir suas flores primeiro, principalmente entre junho e julho. Os amarelos ganham destaque entre agosto e setembro, enquanto os brancos geralmente florescem no início da primavera, especialmente em setembro. Algumas variedades de ipê-amarelo, como o Handroanthus umbellatus, podem estender a floração até outubro.

Agora, na segunda quinzena de novembro, ainda há exemplares de ipês-amarelos floridos em Curitiba. A situação chama a atenção não apenas pelo período, mas pela diferença de comportamento entre árvores da mesma espécie, inclusive aquelas plantadas em locais próximos.

Ipê floresce por menos de cinco dias

Responsável pela produção e pelo plantio de árvores no Horto Municipal da Barreirinha, o técnico agrícola Roberto Salguei, que trabalha há 47 anos com a arborização de Curitiba relata que as floradas estão cada vez menos previsíveis.

Um exemplo está em frente à casa dele. O ipê-amarelo da espécie Handroanthus umbellatus, plantado há cerca de oito anos, apresentou uma floração intensa, mas que durou menos de cinco dias. “Eu andei por toda a cidade, assim, não vi nenhum ipê tão bonito quanto o da frente da minha casa. Só que ele ficou com uma floração tão curtinha”, contou.

A árvore foi produzida a partir de sementes coletadas de um ipê conhecido da região da Rodoferroviária de Curitiba. Apesar da mesma origem, os dois exemplares tiveram comportamentos diferentes neste ano. “O da rodoferroviária não floriu ainda. E o meu, que é filho desse, floresceu. Então tá complicada a situação das árvores”, relatou.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Por que os ipês estão florescendo em períodos diferentes?

Segundo Roberto, a alternância entre chuva, calor e frio tem interferido no desenvolvimento das árvores, inclusive o El Niño. A exposição ao sol e as características de cada local também ajudam a explicar por que exemplares da mesma espécie podem florescer em momentos diferentes.

“Devido às mudanças climáticas, sim, isso é real. Mas, se você notar, na mesma rua onde tem alguns floridos, outros já não estão floridos”, afirmou.

Ele observa que, neste momento, alguns exemplares do ipê-amarelo-gigante (Handroanthus albus) apresentam flores, mas sem a intensidade habitual. Também há registros pontuais de ipês-anões floridos.

Já os ipês-brancos tiveram uma floração pouco expressiva neste ano, conforme as observações feitas pelo profissional. “O ipê-branco passou batido até agora. Nada. Bem pouquinho, muito pouco mesmo”, disse.

A diferença entre as espécies é importante para compreender o fenômeno. Uma árvore florida em novembro não está necessariamente fora de seu ciclo natural, mas a combinação de floradas tardias, pouca produção de flores e ausência de floração na época esperada indica alterações que merecem acompanhamento.

A influência das condições meteorológicas sobre os ipês não é novidade. Temperatura, disponibilidade de água e períodos de estiagem participam dos mecanismos que regulam a queda das folhas e o surgimento das flores. Entretanto, a observação de uma temporada isolada não permite atribuir todas as diferenças às mudanças climáticas de longo prazo.

Produção de sementes também sofre alterações

A irregularidade não afeta apenas a paisagem. No Horto da Barreirinha, as equipes também encontram dificuldades para acompanhar o período de maturação e coleta de sementes destinadas à produção de novas mudas.

Segundo o responsável, anteriormente algumas espécies de ipês-amarelos apresentavam uma produção mais concentrada, facilitando a coleta. Agora, há situações em que as sementes amadurecem em momentos diferentes, caem antes da chegada das equipes ou apresentam menor capacidade de germinação.

“Tem época assim, antes, as sementes dos ipês-amarelos vinham tudo de uma vez só. Agora você vai, você encontra, ou não encontra”, relatou.

O Horto Municipal da Barreirinha é responsável pela produção de árvores destinadas ao plantio nas ruas de Curitiba. As equipes também acompanham as mudas durante os primeiros cinco anos após o plantio.

Moradores que identificarem árvores jovens inclinadas, com tutores quebrados ou que precisem de manutenção podem solicitar atendimento pelo telefone 156, da Prefeitura de Curitiba.