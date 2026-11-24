Uma nova ligação rodoviária de R$ 111,8 milhões será inaugurada nesta quarta-feira (25) na Região Metropolitana de Curitiba. Com 26,61 quilômetros de extensão, a estrada que conecta São José dos Pinhais a Mandirituba recebeu pavimentação em concreto e estabelece uma ligação entre duas importantes rodovias federais: a BR-376 e a BR-116.

A obra foi executada com investimento do Governo do Estado. Além de melhorar as condições de deslocamento entre os dois municípios, a nova estrada deve facilitar o transporte da produção agrícola e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

A conexão entre as rodovias também amplia as possibilidades de circulação entre os municípios e facilita o acesso à malha rodoviária federal.

Estrada conecta duas rodovias federais

O trecho pavimentado tem 26,61 quilômetros e começa na BR-376, em São José dos Pinhais, seguindo até a BR-116, em Mandirituba. A pavimentação foi feita em concreto, com investimento total de R$ 111,8 milhões do Governo do Paraná.

A conclusão da obra melhora a infraestrutura de uma ligação regional utilizada para os deslocamentos entre as duas cidades. Um dos impactos esperados é no escoamento da produção agrícola, atividade que depende de boas condições de acesso para o transporte de mercadorias.

A expectativa é que a nova ligação também favoreça a atividade econômica no Sul da Região Metropolitana de Curitiba, ao melhorar a conexão entre os municípios e as rodovias federais.