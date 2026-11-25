Capacitação é aberta ao público, será realizada a distância e as inscrições podem ser feitas até 1º de dezembro

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e a Defesa Civil estadual, por meio da Escola do Legislativo, promovem o Curso de Autoproteção em Desastres Associados ao El Niño. A abertura será realizada no dia 1º de dezembro, às 14h, no Plenarinho da Assembleia.

A iniciativa é aberta ao público e busca preparar os participantes para reconhecer situações de risco e agir diante de eventos climáticos extremos.

Entre os temas abordados estão tempestades severas, vendavais, granizo, descargas atmosféricas, alagamentos, enxurradas e inundações. O conteúdo também contempla alertas e percepção de risco, deslizamentos e movimentos de massa, além de procedimentos institucionais de autoproteção.

Com carga horária de oito horas-aula, o curso será realizado na modalidade a distância (EaD), com atividades disponíveis de 2 a 16 de dezembro. Os certificados poderão ser emitidos a partir de 17 de dezembro, após a conclusão das etapas previstas na plataforma.

A proposta busca fortalecer a cultura de prevenção e segurança, contribuindo para que os participantes compreendam os riscos associados aos fenômenos climáticos e saibam como agir diante de situações de emergência.

Prevenção ajuda a reduzir riscos

A capacitação ocorre em um contexto de atenção aos possíveis efeitos do El Niño no Paraná. Em reunião realizada em julho, a Assembleia Legislativa debateu estratégias de prevenção e preparação para o período de chuvas. Na ocasião, representantes da Defesa Civil estadual destacaram a necessidade de planejamento diante da possibilidade de precipitações acima da média, com riscos de inundações e alagamentos em diferentes municípios.

Como participar

Curso: Autoproteção em Desastres Associados ao El Niño

Modalidade: a distância (EaD)

Carga horária: oito horas-aula

Inscrições: até 1º de dezembro de 2026

Início das atividades: 2 de dezembro

Encerramento: 16 de dezembro

Certificados: disponíveis a partir de 17 de dezembro

Como se inscrever

Acesse a plataforma EaD do Governo do Paraná, localize o curso “Curso de Autoproteção em Desastres Associados ao El Niño | Turma ALEP | 2026”, entre com CPF e senha e utilize a chave de autoinscrição ALEP2026.

Palestra presencial de lançamento

1º de dezembro, às 14h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa. As inscrições devem ser feitas pela página da Escola do Legislativo.

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