O contrato para a duplicação em concreto de um trecho de 9,09 quilômetros da PR-170, em Guarapuava, na região Central do Paraná, foi formalizado nesta quarta-feira (25). A obra terá investimento de R$ 225,49 milhões e vai ampliar a capacidade de tráfego entre o entroncamento com a BR-277 e o trecho logo após a ponte sobre o Rio Jordão.

A duplicação será executada pelo regime de contratação integrada. Nesse modelo, a empresa vencedora fica responsável tanto pela elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia quanto pela execução dos serviços na rodovia.

A próxima etapa será a emissão da ordem de serviço, documento que estabelece o início dos trabalhos. Após isso, a primeira etapa será a elaboração dos projetos, com prazo de seis meses. Depois da aprovação, começam as intervenções na pista, que terão prazo de 24 meses.

Como será o novo trecho da rodovia?

A PR-170 é uma ligação importante para o deslocamento entre Guarapuava, o distrito de Entre Rios e o município de Pinhão. A ampliação busca melhorar o fluxo de veículos e atender ao transporte de cargas agrícolas e de cooperativas, especialmente da produção de grãos, cevada e batata.

O projeto prevê a construção de uma nova pista em pavimento rígido de concreto e a restauração da pista existente pela técnica whitetopping, que aplica uma camada de concreto sobre o asfalto antigo. O pavimento terá 23 centímetros de espessura e vida útil estimada de até 30 anos.

Cada faixa de rolamento terá 3,5 metros de largura, os acostamentos terão 2,5 metros e uma barreira rígida de 60 centímetros vai separar os sentidos do tráfego. Com a duplicação, a rodovia passará a contar com duas faixas por sentido. Confira, abaixo, os primeiros desenhos do projeto:

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No perímetro urbano também serão construídas vias marginais para separar o tráfego de passagem da circulação local. As duas estruturas terão duas faixas de 3,5 metros cada: a marginal direita terá 5,38 quilômetros, e a esquerda, 5,45 quilômetros. O pavimento será semirrígido, com base de brita graduada tratada com cimento e revestimento de concreto asfáltico usinado a quente com polímero.

O projeto inclui ainda quatro estruturas especiais: um viaduto com retornos sobre a linha férrea, duas passagens inferiores — uma na Rua Prefeito Moacyr Júlio Silvestri e outra na ligação entre as ruas Manoel Antonio e Turíbio Gomes — e uma passagem superior na Avenida Serafim Ribas.

Também estão previstas uma passarela no km 379+178 e novas pontes sobre os rios Cascavelzinho e Jordão, além de sistemas de drenagem, iluminação pública, sinalização, dispositivos de segurança viária e paisagismo.