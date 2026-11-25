As mudanças nas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) abriram uma disputa entre autoescolas e instrutores autônomos no Paraná. Enquanto os centros de formação de condutores questionam o que consideram um desequilíbrio nas condições de concorrência e apontam riscos à segurança no trânsito, os profissionais autônomos defendem que também seguem exigências para atuar e que a flexibilização trouxe mais opções e liberdade aos candidatos.

“O que não está certo é esse desequilíbrio regulatório”, afirma Olga Catarina Zanoni, assessora jurídica e porta-voz da Associação dos Centros de Formação de Condutores do Paraná (Ascefocon-PR).

Segundo ela, enquanto as autoescolas continuam submetidas a regras e fiscalizações, os instrutores autônomos têm uma estrutura de custos menor e maior liberdade para definir onde e como trabalhar. Por isso, o setor questiona as mudanças em ações judiciais movidas em 12 estados, incluindo o Paraná. Ainda não há sentença.

Entre os pedidos estão a transferência da certificação das aulas para os Detrans estaduais, em vez da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); a autorização dos instrutores autônomos pelos órgãos estaduais, já que atualmente eles podem atuar em todo o país a partir de um cadastro na Senatran; e a emissão da Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV) pelos Detrans, e não pela secretaria nacional.

Segundo Olga, as mudanças permitiriam ampliar a fiscalização e reduzir eventuais fraudes no processo. “A partir do momento que o Detran de cada estado tiver o controle de certificação das aulas, o instrutor passa a ser fiscalizado de forma efetiva”, enfatiza.

O setor também aponta riscos para a segurança no trânsito. Alega que a flexibilização das exigências pode comprometer a formação dos novos motoristas e colocar condutores despreparados nas ruas.

Olga critica, especialmente, a retirada da baliza do exame prático, por considerar que a medida reduz a capacitação dos candidatos, e questiona a flexibilização dos critérios de aprovação. “Está todo mundo passando”, afirma.

Instrutores ouvidos pela reportagem, no entanto, defendem que a categoria também precisa cumprir regras para atuar.

O Paraná tem 646 instrutores autônomos credenciados para a categoria B. Desse total, 511 também estão habilitados a ministrar aulas para a categoria A. Desde maio, quando os profissionais autônomos foram autorizados a atuar, foram registradas 1.701 aprovações de candidatos à categoria B e 455 à categoria A.

Ale Figueiroa trabalhou em uma autoescola e atualmente atua como instrutora autônoma credenciada pelo Detran-PR em Curitiba e na Região Metropolitana. Ela argumentou que fez investimentos para aquisição e regularização do carro e segue toda as normativas impostas. E defende que os instrutores são uma opção a mais aos candidatos.

“Tem alunos que querem fazer aulas domingo, sábado à tarde, à noite, e geralmente na autoescola não tem essa opção. A gente trabalha com essa flexibilidade”, afirma Alê, que destaca a possibilidade de oferecer horários alternativos como um dos diferenciais dos profissionais autônomos.

“Somos profissionais capacitados e credenciados, com responsabilidade na formação de novos condutores, atuo como instrutor de trânsito desde 2008. Meu trabalho é ensinar desde o zero, com paciência, dedicação e segurança, preparando o aluno não apenas para passar no exame, mas para enfrentar as situações reais do trânsito”, defende Paulo Cezar Buzetti, instrutor de trânsito autônomo em Curitiba e na Região Metropolitana.

Em nota à reportagem, o Detran-PR afirmou que “regulamenta a atividade das autoescolas por meio de portarias, seguindo a legislação federal e resoluções do Contran. Instrutores autônomos também são regulados por portarias”. Segundo o órgão, as duas regulamentações devem ser atualizadas ainda em 2026.

Preço para “tirar” CNH baixou com mudanças

O processo para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por mudanças. As principais começaram com a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de dezembro de 2025, que reduziu a quantidade de aulas práticas e tornou opcional a contratação de autoescolas. Mas também foi incluído um novo exame obrigatório, que representa uma despesa adicional.

No geral, o custo diminuiu. Mas continua valendo a regra de pesquisar. Parte dos serviços pode ser feito diretamente pelo candidato – antes era obrigatório contratar autoescola – e a formação pode ser feita com instrutores autônomos, o que criou concorrência com os Centros de Formação de Condutores (CFC).

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