Andar de ônibus sem pagar passagem em Curitiba exigiria entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,3 bilhão por ano para manter o transporte coletivo. Caso a gratuidade fosse estendida à Região Metropolitana, o custo anual ultrapassaria R$ 2 bilhões. Uma das alternativas para viabilizar a medida seria substituir o atual modelo de vale-transporte por uma contribuição mensal das empresas.

As estimativas foram apresentadas nesta terça-feira (24), durante audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), pela doutora em Engenharia de Transportes e pesquisadora vinculada à Universidade de São Paulo (USP), Tainá Andreoli Bittencourt.

O estudo considerou quatro possibilidades de mudança no sistema tarifário: gratuidade para toda a população, passagem gratuita aos fins de semana e feriados, isenção para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e redução da tarifa dos atuais R$ 6 para R$ 2.

Com base em um custo anual de R$ 1,1 bilhão para o sistema atual, a pesquisadora calculou que a redução da passagem para R$ 2 exigiria R$ 870 milhões por ano em recursos públicos. Já a gratuidade para inscritos no CadÚnico poderia demandar até R$ 500 milhões anuais, considerando duas viagens diárias por beneficiário.

Como financiar a tarifa zero em Curitiba?

Uma das propostas analisadas prevê que empresas com dez ou mais funcionários passem a contribuir mensalmente para um fundo destinado ao transporte coletivo, independentemente de quantos trabalhadores utilizem o vale-transporte.

Nas simulações que abrangem Curitiba e municípios da Região Metropolitana, os valores de arrecadação seriam os seguintes:

R$ 50 mensais por trabalhador: R$ 760 milhões por ano;

R$ 760 milhões por ano; R$ 100 mensais por trabalhador: R$ 1,5 bilhão por ano.

No segundo cenário, estados e municípios precisariam complementar o financiamento com aproximadamente R$ 515 milhões anuais para garantir a gratuidade universal.

Outra possibilidade seria aumentar o preço do Estacionamento Regulamentado (EstaR). Segundo o estudo, se o valor da hora passasse de R$ 3 para R$ 6, a arrecadação líquida anual poderia saltar de R$ 26,8 milhões para R$ 70 milhões, sem a necessidade de ampliar a quantidade de vagas.

Curitiba perdeu mais da metade dos passageiros

Dados apresentados pelo economista Sandro Silva, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Paraná, mostram que o transporte coletivo da capital perdeu passageiros nas últimas décadas, enquanto aumentou a dependência de recursos públicos.

Em 1997, o sistema registrava 28,9 milhões de passageiros por mês. Em 2010, eram 26,5 milhões. Atualmente, o volume mensal é inferior a 11 milhões.

A tarifa técnica, valor utilizado para remunerar as empresas de ônibus, chegou a R$ 9,65 em novembro de 2026, com alta de aproximadamente 14% em 12 meses, diante de uma inflação de 4,63% no mesmo período.

Segundo o economista, os subsídios públicos, que representavam 6,6% do financiamento do sistema em 2010, atualmente correspondem a cerca de 38%.

Em uma simulação restrita à capital, Silva estimou que uma contribuição mensal de R$ 90 por trabalhador poderia gerar R$ 759 milhões por ano. A destinação de parte da arrecadação do IPVA e das receitas com publicidade também foi apontada como alternativa.

Gratuidade pode aumentar a demanda por ônibus

A implantação da tarifa zero exigiria ainda uma adequação da capacidade de atendimento do transporte coletivo. Como referência, Bittencourt apresentou dados de São Paulo, onde a gratuidade aos fins de semana provocou um aumento de aproximadamente 30% na procura pelo serviço.

A pesquisadora também defendeu que a nova concessão do transporte coletivo de Curitiba contemple a possibilidade de implantação da gratuidade, com mudanças na remuneração das empresas, que passariam a receber pela quilometragem percorrida, em vez da quantidade de passageiros transportados.

Atualmente, tramita na Câmara de Curitiba um projeto de lei de autoria da vereadora Vanda de Assis (PT) que prevê a implantação gradual da tarifa zero na capital, ao longo de quatro anos.