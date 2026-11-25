A programação cultural desta quarta-feira (25) ganha destaque com a estreia da nova temporada do musical A Inesquecível Fábrica de Emoções e a realização do 27º Concerto Beneficente Natalino de Órgão, além de projeções luminosas, cinema, feiras temáticas e visita guiada noturna listadas no portal oficial da Prefeitura.

Teatro e Espetáculos

A nova temporada de A Inesquecível Fábrica de Emoções estreia nesta quarta-feira (25/11), às 21h, em palco montado em frente ao Teatro Guaíra. Produzido pela Labirinto Produções, o musical acompanha uma aventura do Papai Noel em busca de inspiração para criar presentes.

Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 21h (temporada segue até 23 de dezembro).

quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 21h (temporada segue até 23 de dezembro). Local: palco aberto em frente ao Teatro Guaíra (próximo à Praça Santos Andrade.

palco aberto em frente ao Teatro Guaíra (próximo à Praça Santos Andrade. Projeção especial: inclui projeção mapeada no painel histórico do artista Poty Lazzarotto na fachada do teatro.

inclui projeção mapeada no painel histórico do artista Poty Lazzarotto na fachada do teatro. Ingressos e acesso: programação gratuita do Natal de Curitiba 2026, conforme divulgação oficial da Prefeitura.

Literatura

Livro revela o protagonismo da boca na história da humanidade

O Cambridge Dictionary escolheu human (“humano”) como palavra do ano de 2026. Quanto do que nos torna quem somos está relacionado à nossa boca? Em De Boca em Boca – A História da Humanidade, o cirurgião-dentista e escritor curitibano André Moreira Rodrigues propõe uma perspectiva inusitada para compreender a trajetória da espécie: colocar a boca no centro dessa narrativa. Publicado pela editora Ipê das Letras, o livro chega aos leitores do Brasil e de Portugal e será lançado no dia 25 de novembro, na Livraria da Vila do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba.

Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, das 15h30 às 20h.

quarta-feira, 25 de novembro de 2026, das 15h30 às 20h. Local: Livraria da Vila, ParkShoppingBarigüi. Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê, Curitiba.

Shows e Música

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

O 27º Concerto Beneficente Natalino de Órgão reúne organistas, coral, cantores e músicos em celebração natalina na Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões. A apresentação alia repertório festivo a um gesto solidário.

Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, das 19h30 às 20h30.

quarta-feira, 25 de novembro de 2026, das 19h30 às 20h30. Local: Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões (Praça Rui Barbosa, 149 – Centro, Curitiba).

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões (Praça Rui Barbosa, 149 – Centro, Curitiba). Ingressos e acesso: entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Natal de Curitiba, Passeios e Cinema

A Catedral de Luz Ademicon estreia nesta quarta-feira (25/11) na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com projeções externas em looping na fachada histórica para quem passa pela Praça Tiradentes.

Data e horário: a partir de quarta-feira, 25 de novembro de 2026, das 19h à meia-noite (projeções externas até 4 de dezembro).

a partir de quarta-feira, 25 de novembro de 2026, das 19h à meia-noite (projeções externas até 4 de dezembro). Local: Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes (R. Barão do Serro Azul, 31 – Centro, Curitiba).

Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes (R. Barão do Serro Azul, 31 – Centro, Curitiba). Ingressos e acesso: projeção externa gratuita; os ingressos para as 38 sessões internas estão esgotados (conforme noticiado pela imprensa local).

Rua XV de Novembro

A Roda-gigante O Boticário passa a receber o público a partir desta quarta-feira (25/11) no calçadão da Rua XV de Novembro, acompanhada da Casa do Natal e das Feiras Especiais de Natal da XV e Santos Andrade e da ação Entre Vitrines, Cartas para o Futuro registradas no Guia Curitiba.

Data e horário: a roda-gigante funciona nesta primeira semana (25 a 29/11) das 16h às 22h; as Feiras Especiais de Natal seguem de 24 de novembro a 23 de dezembro.

a roda-gigante funciona nesta primeira semana (25 a 29/11) das 16h às 22h; as Feiras Especiais de Natal seguem de 24 de novembro a 23 de dezembro. Local: calçadão da Rua XV de Novembro (região da Boca Maldita) e imediações da Praça Santos Andrade.

calçadão da Rua XV de Novembro (região da Boca Maldita) e imediações da Praça Santos Andrade. Ingressos e acesso: atrações gratuitas vinculadas ao Natal de Curitiba 2026.

Cemitério Municipal São Francisco de Paula

A Visita Guiada Noturna ao Cemitério Municipal consta na programação do dia 25 de novembro no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, dentro da categoria de Passeios e Tours do Guia Curitiba.

Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026 (programação com datas de 25 a 28 de novembro no Guia Curitiba).

quarta-feira, 25 de novembro de 2026 (programação com datas de 25 a 28 de novembro no Guia Curitiba). Local: Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Praça Padre João Sotto Maior – São Francisco, Curitiba)

Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Praça Padre João Sotto Maior – São Francisco, Curitiba) Ingressos e acesso: gratuito, conforme o Guia Curitiba.

Cine Passeio

O Cine Passeio exibe títulos em cartaz até esta quarta-feira (25/11) na programação do Guia Curitiba, incluindo produções como O Projeto, O Bosque Selvagem, Josephine: Fragmentos de Um Crime, Eu Sou o Rocky e Feito Pipa (em salas como Cine Luz e Cine Ritz).

Data e horário: encerramento de janela de exibição nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026.

encerramento de janela de exibição nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 — Centro) e espaços parceiros indicados no Guia Curitiba.

Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 — Centro) e espaços parceiros indicados no Guia Curitiba. Ingressos e acesso: sessões pagas, com ingressos disponibilizados conforme a programação do cinema/Guia Curitiba.