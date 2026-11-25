A Universidade Federal do Paraná (UFPR) firmou uma parceria com a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal (Santa Cannabis) para estudar os possíveis efeitos de cremes à base de canabinoides no tratamento da psoríase. A pesquisa pretende avaliar se os compostos presentes na cannabis podem ajudar a reduzir processos inflamatórios relacionados à doença e quais são as condições de segurança para o uso da formulação.

O acordo de cooperação técnica e científica foi assinado pelo reitor da UFPR, Marcos Sfair Sunye, e pela vice-presidente e responsável técnica da Santa Cannabis, Gabriela Kreffta. Os estudos serão desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa PELLE, ligado ao Departamento de Farmacologia do Setor de Ciências Biológicas da universidade, sob coordenação do professor Michel Fleith Otuki.

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que atinge a pele. Entre os sintomas estão lesões, vermelhidão, descamação e coceira, que podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes. A proposta da pesquisa é investigar uma alternativa de aplicação tópica, ou seja, diretamente sobre a pele, a partir de uma formulação que contém canabinoides.

Para avaliar os efeitos do creme, os pesquisadores vão realizar testes em modelos animais e celulares. Os experimentos permitirão observar como os compostos atuam nos processos inflamatórios e investigar tanto a eficácia quanto aspectos da segurança inicial do produto.

Outro ponto da investigação será entender o comportamento dos diferentes componentes da cannabis. A equipe pretende verificar como cada composto age separadamente e em combinação com os demais, além de analisar se a proporção entre eles interfere nos resultados.

Pesquisa ainda não será realizada em pacientes

O projeto está em fase pré-clínica, etapa em que os testes são feitos antes de qualquer investigação com seres humanos. Por isso, neste primeiro momento, não haverá aplicação do creme em pacientes com psoríase.

Os resultados deverão ajudar a compreender melhor a atuação dos canabinoides na inflamação da pele. No entanto, a pesquisa ainda não comprova que a formulação seja eficaz ou segura para o tratamento da doença em pessoas. Uma possível etapa clínica dependerá dos resultados dos experimentos, de estudos complementares e do cumprimento das exigências éticas e regulatórias.

Parceria terá duração de três anos

Na divisão de responsabilidades, a UFPR ficará encarregada de conduzir os estudos e garantir a qualidade metodológica e científica da pesquisa. Já a Santa Cannabis poderá fornecer análises dos lotes dos produtos utilizados, quando necessário, além de colaborar na produção de artigos científicos e incentivar a divulgação dos resultados em revistas acadêmicas.

A cooperação também pretende aproximar o trabalho desenvolvido na universidade das necessidades de pessoas que buscam tratamentos à base de cannabis medicinal. O acordo terá validade de três anos a partir da assinatura, com possibilidade de prorrogação por meio de um termo aditivo.