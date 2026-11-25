Uma mala que supostamente transportava capas de celulares escondia 33,5 quilos de maconha. A droga foi encontrada na manhã desta quarta-feira (25), durante uma fiscalização na Rodoviária de Curitiba. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

A abordagem ocorreu após Barack, cão farejador da Polícia Civil do Paraná (PCPR), identificar a presença de entorpecentes próximo a passageiros que haviam acabado de desembarcar no terminal.

Ao revistar a bagagem do adolescente, os policiais encontraram 54 pacotes de maconha do tipo capulho, que pesavam 24,5 quilos, e outros 11 tabletes de maconha prensada, que somavam nove quilos.

Segundo a delegada Ana Cristina Ferreira Silva, o material apreendido tem alto valor no mercado ilegal. “O capulho é uma forma de apresentação da maconha composta pelas flores da planta, que possui elevado valor comercial no mercado ilegal. Conforme estimativa, a droga apreendida poderia render até R$ 2 milhões ao tráfico de drogas em capitais e grandes centros urbanos do país”, explica a delegada.

Droga teria saído do Mato Grosso do Sul

De acordo com as investigações preliminares, o adolescente teria recebido a carga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e ficaria encarregado de entregá-la em Curitiba. Além da droga, foram recolhidos um celular, passagens de ônibus e a mala utilizada no transporte dos entorpecentes.

O adolescente foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil investiga quem forneceu a droga e quem receberia a carga na capital paranaense.

Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia. Em situações de flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.