A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os suplementos alimentares à venda na empresa Vinicius Morais Advisor Empresarial Ltda. Os produtos são comercializados na loja Four Fitness Suplementos, na plataforma Shopee, e incluem itens das marcas Growup, Grouth Labs e FK. As informações são da Agência Brasil.

A resolução foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União.

Fabricantes não reconhecem os produtos

Em nota, a Anvisa informou que as empresas Hilê Indústria de Alimentos e Absolut Indústria, Comércio e Serviços Ltda., citadas como supostas fabricantes dos suplementos, não reconhecem os produtos em questão.