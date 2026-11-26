O Ministério da Saúde liberou R$ 17,7 milhões para custear serviços de atenção obstétrica prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em maternidades de 79 hospitais e santas casas de 73 municípios do Paraná.

Os recursos fazem parte de um pacote nacional de R$ 200 milhões, destinado a 893 unidades obstétricas de todo o país. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas e segue as diretrizes da Rede Alyne.

A portaria que autoriza os pagamentos foi assinada em 19 de novembro pelo ministro interino da Saúde, Márcio Massuda. O repasse contempla procedimentos realizados ao longo de 2025 e será feito em parcela única ainda em 2026.

Entre as instituições paranaenses contempladas estão o Hospital e Maternidade Luísa Marillac, em Curitiba, que receberá R$ 1,09 milhão, e o Hospital Evangélico, também na capital, com R$ 1,03 milhão.

Em Guarapuava, o Instituto Virmond terá direito a R$ 600 mil, enquanto o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo receberá R$ 633 mil.

A lista inclui ainda o Hospital Itamed, de Foz do Iguaçu, com R$ 1,09 milhão; a Santa Casa de Maringá, com R$ 1,08 milhão; o Norospar, de Umuarama, com R$ 825,8 mil; a Associação Beneficente de Saúde Toledo, com R$ 811,5 mil; o Hospital São Lucas, de Cascavel, com R$ 565,9 mil; e a Santa Casa de Paranavaí, com R$ 630,7 mil.

O pagamento será realizado pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais, responsáveis por transferir os valores aos hospitais. O repasse faz parte de um novo modelo de financiamento do Ministério da Saúde para santas casas e hospitais filantrópicos, que prevê reajustes anuais, incentivos financeiros e ampliação dos valores pagos pelos serviços.

A proposta também inclui modalidades de cuidado integrado, que reúnem consultas, exames e cirurgias, com remuneração que pode ser de três a quatro vezes maior, segundo o Ministério.