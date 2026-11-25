O Conselho Municipal de Saúde de Araucária aprovou, na noite de terça-feira (24), a continuidade do projeto que prevê uma Parceria Público-Privada (PPP) para a gestão do Hospital Municipal de Araucária (HMA). A proposta recebeu 18 votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção.

Com a decisão, a Prefeitura poderá avançar na elaboração do projeto, que prevê um novo modelo de administração para o hospital. Entre os objetivos apresentados estão aumentar o número de leitos, ampliar as especialidades médicas e melhorar a prestação dos serviços.

A proposta não prevê que o hospital deixe de ser público. Segundo a Prefeitura, mesmo com uma eventual mudança na gestão, os atendimentos continuarão sendo realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem cobrança aos pacientes.

A votação ocorreu após uma audiência pública realizada em 11 de novembro, na Câmara Municipal, para discutir alternativas de gestão para o hospital. Antes de votar, os conselheiros também tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

Projeto ainda precisa passar pela Câmara

Com a aprovação do Conselho, a próxima etapa será o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal. O texto prevê autorização para que a Prefeitura conceda o uso do hospital à iniciativa privada por meio de uma PPP. Os vereadores precisarão analisar e votar a proposta.

Se aprovada, a iniciativa será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que fará a análise e a auditoria do projeto. Depois, serão preparados o edital e os documentos necessários para a realização da licitação que definirá a futura gestão.

Hospital terá nova contratação antes da mudança

Enquanto o projeto de PPP segue em discussão, a Prefeitura também precisa garantir que o hospital continue funcionando normalmente. Atualmente, a unidade é administrada por uma Organização Social (OS), mas o contrato termina no final de janeiro de 2027.

Por isso, o município já iniciou uma licitação para contratar uma nova organização que ficará responsável pela administração do hospital enquanto o projeto de PPP passa pelas etapas necessárias.

A medida busca garantir a continuidade dos atendimentos, independentemente do tempo que levará a implantação do novo modelo de gestão.