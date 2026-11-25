São Paulo quer implantar um bonde sem trilhos que passou dez meses em testes na Região Metropolitana de Curitiba, mas acabou devolvido à fabricante chinesa após o encerramento do contrato experimental. Apesar da avaliação positiva dos passageiros, o Bonde Urbano Digital (BUD) não foi incorporado ao transporte metropolitano paranaense.
A capital paulista planeja investir R$ 2,8 bilhões em um sistema semelhante, com três linhas, 37 estações e capacidade estimada para transportar mais de 120 mil passageiros por dia.
Entre dezembro de 2025 e outubro de 2026, o veículo circulou entre os terminais de Pinhais e Piraquara, realizou 633 viagens, percorreu 6.433 quilômetros e transportou 10.879 passageiros. Uma pesquisa da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) apontou nota média de 8,78 para o serviço.
Apesar do resultado, a operação experimental foi limitada a quatro viagens por dia, cinco dias por semana. No mesmo trecho, a linha convencional São Roque/Pinhais realiza 141 viagens diárias, considerando ida e volta, em dias úteis. A diferença de frequência gerou críticas de passageiros que continuavam enfrentando ônibus lotados nos horários de pico.
A experiência custou R$ 6,07 milhões e exigiu adaptações na infraestrutura. O Terminal São Roque, em Piraquara, foi preparado para funcionar como base de manutenção e carregamento, enquanto ímãs foram instalados na pista e na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel para orientar a condução do veículo.
Como será a implementação em São Paulo?
No estado vizinh, a operação começará mais ampla. O projeto prevê a implantação de duas linhas. A primeira, a Sibipiruna (vermelha), terá 6,3 quilômetros de extensão e 14 estações. Já a Jequitibá (azul) terá dois percursos, sendo 6,2 quilômetros no sentido anti-horário e 4,9 quilômetros no sentido horário. Segundo a prefeitura, essas linhas terão a capacidade de retirar cerca de 11 mil veículos de circulação da região central.
Além de atender os habitantes paulistanos, a ideia da gestão é levar pelo bonde os turistas para pontos de referência da cidade, como:
- Museu da Língua Portuguesa
- Pinacoteca
- Mercado Municipal
- Rua 25 de Março
- Theatro Municipal
- Sala São Paulo
- Biblioteca Mário de Andrade.
Isso sem contar os espaços públicos, como Vale do Anhangabaú, Parque da Luz, Largo do Paissandu, Largo do Arouche, Praça da Sé e Parque Dom Pedro II. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, a primeira fase contempla o primeiro anel da linha Sibipiruna até dezembro de 2027, que terminará completamente em junho de 2028. A linha Jequitibá terá o primeiro anel pronto em dezembro de 2028, com finalização do anel interno em março de 2029.
Implantação do bonde será feita sem concorrência
A implantação do bonde custará R$ 2,8 bilhões e a prefeitura de São Paulo não pretende realizar uma licitação, optando por um aditivo no contrato atual com o consórcio TransVida, prorrogando-o por mais 15 anos. Na conta, o consórcio formado pelas empresas Ambiental Transportes, Viação Campo Belo, Transppass e RVTrans investirá R$ 365 milhões e o restante sairá dos cofres municipais.
O contrato da TransVida começou em 2019 para operar linhas de ônibus e de trólebus no centro e na zona leste de São Paulo. Único concorrente na licitação, o consórcio ofereceu R$ 1,5 bilhão pela concessão de 25 anos. Caso o aditivo seja confirmado, o contrato terá duração total de 40 anos.
A não abertura para concorrência, segundo a prefeitura paulistana, respeita as leis municipais e apresenta vantagens, como agilidade no processo de contratação, “antecipando os benefícios à população” e “assegurando o “aproveitamento do conhecimento operacional da concessionária.”
Qual o resultado dos testes no Paraná?
Enquanto São Paulo inicia os testes, o futuro do transporte alternativo no Paraná é incerto. Com o fim dos testes, a Amep iniciou a análise técnica dos dados coletados durante os dez meses de operação.
A devolução do protótipo, portanto, não significa que a tecnologia foi descartada no Paraná: uma eventual implantação dependeria de nova licitação e da construção de uma estrutura própria, com estações, garagens, centro de controle e rede de energia.