São Paulo quer implantar um bonde sem trilhos que passou dez meses em testes na Região Metropolitana de Curitiba, mas acabou devolvido à fabricante chinesa após o encerramento do contrato experimental. Apesar da avaliação positiva dos passageiros, o Bonde Urbano Digital (BUD) não foi incorporado ao transporte metropolitano paranaense.

A capital paulista planeja investir R$ 2,8 bilhões em um sistema semelhante, com três linhas, 37 estações e capacidade estimada para transportar mais de 120 mil passageiros por dia.

Entre dezembro de 2025 e outubro de 2026, o veículo circulou entre os terminais de Pinhais e Piraquara, realizou 633 viagens, percorreu 6.433 quilômetros e transportou 10.879 passageiros. Uma pesquisa da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) apontou nota média de 8,78 para o serviço.

Apesar do resultado, a operação experimental foi limitada a quatro viagens por dia, cinco dias por semana. No mesmo trecho, a linha convencional São Roque/Pinhais realiza 141 viagens diárias, considerando ida e volta, em dias úteis. A diferença de frequência gerou críticas de passageiros que continuavam enfrentando ônibus lotados nos horários de pico.

A experiência custou R$ 6,07 milhões e exigiu adaptações na infraestrutura. O Terminal São Roque, em Piraquara, foi preparado para funcionar como base de manutenção e carregamento, enquanto ímãs foram instalados na pista e na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel para orientar a condução do veículo.

Como será a implementação em São Paulo?

No estado vizinh, a operação começará mais ampla. O projeto prevê a implantação de duas linhas. A primeira, a Sibipiruna (vermelha), terá 6,3 quilômetros de extensão e 14 estações. Já a Jequitibá (azul) terá dois percursos, sendo 6,2 quilômetros no sentido anti-horário e 4,9 quilômetros no sentido horário. Segundo a prefeitura, essas linhas terão a capacidade de retirar cerca de 11 mil veículos de circulação da região central.

Além de atender os habitantes paulistanos, a ideia da gestão é levar pelo bonde os turistas para pontos de referência da cidade, como:

Museu da Língua Portuguesa

Pinacoteca

Mercado Municipal

Rua 25 de Março

Theatro Municipal

Sala São Paulo

Biblioteca Mário de Andrade.

Isso sem contar os espaços públicos, como Vale do Anhangabaú, Parque da Luz, Largo do Paissandu, Largo do Arouche, Praça da Sé e Parque Dom Pedro II. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, a primeira fase contempla o primeiro anel da linha Sibipiruna até dezembro de 2027, que terminará completamente em junho de 2028. A linha Jequitibá terá o primeiro anel pronto em dezembro de 2028, com finalização do anel interno em março de 2029.

Implantação do bonde será feita sem concorrência

A implantação do bonde custará R$ 2,8 bilhões e a prefeitura de São Paulo não pretende realizar uma licitação, optando por um aditivo no contrato atual com o consórcio TransVida, prorrogando-o por mais 15 anos. Na conta, o consórcio formado pelas empresas Ambiental Transportes, Viação Campo Belo, Transppass e RVTrans investirá R$ 365 milhões e o restante sairá dos cofres municipais.

O contrato da TransVida começou em 2019 para operar linhas de ônibus e de trólebus no centro e na zona leste de São Paulo. Único concorrente na licitação, o consórcio ofereceu R$ 1,5 bilhão pela concessão de 25 anos. Caso o aditivo seja confirmado, o contrato terá duração total de 40 anos.

A não abertura para concorrência, segundo a prefeitura paulistana, respeita as leis municipais e apresenta vantagens, como agilidade no processo de contratação, “antecipando os benefícios à população” e “assegurando o “aproveitamento do conhecimento operacional da concessionária.”

Qual o resultado dos testes no Paraná?

Enquanto São Paulo inicia os testes, o futuro do transporte alternativo no Paraná é incerto. Com o fim dos testes, a Amep iniciou a análise técnica dos dados coletados durante os dez meses de operação.

A devolução do protótipo, portanto, não significa que a tecnologia foi descartada no Paraná: uma eventual implantação dependeria de nova licitação e da construção de uma estrutura própria, com estações, garagens, centro de controle e rede de energia.