O Paraná ocupa a quinta posição no ranking nacional de infraestrutura elaborado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), mas os resultados mostram diferenças importantes entre as áreas avaliadas.

Enquanto o estado lidera o indicador de Bem-Estar Social e Cidadania e aparece em segundo lugar em Saneamento Básico, a mobilidade é um dos principais pontos de atenção, com a 11ª colocação entre as 27 unidades da Federação. O levantamento considera 67 indicadores distribuídos em seis dimensões e atribui notas de zero a 100 aos estados.

No resultado geral, o Paraná alcançou 64,80 pontos, acima da média nacional, de 56,92. Além da liderança em Bem-Estar Social e Cidadania, com 70,50 pontos, o estado obteve 76,29 pontos em Saneamento Básico, ficando atrás apenas do Distrito Federal. Em Energia e Conectividade, registrou 71,70 pontos e conquistou a terceira posição.

Nas outras dimensões, o desempenho foi mais intermediário. O Paraná ficou em décimo lugar em Água, com 61,87 pontos, e em oitavo em Meio Ambiente e Resiliência, com 59,14. Já em Mobilidade, alcançou 49,30 pontos, abaixo da média brasileira, de 53,84.

Para o economista e doutor em Sociologia Marcos Valle, docente da Escola de Negócios da Universidade Positivo (UP), a colocação geral demonstra a força da infraestrutura paranaense, mas também esconde desequilíbrios. Segundo ele, o estado acumulou investimentos importantes em saneamento e equipamentos públicos, porém, ainda enfrenta dificuldades para garantir o deslocamento da população.

“O Paraná colhe frutos de décadas de investimento em saneamento e equipamentos sociais, garantindo boa estrutura fixa nas cidades. O problema é fazer as pessoas circularem”, avalia.

Na interpretação do economista, a diferença entre os resultados das dimensões também evidencia que a existência de equipamentos públicos não garante, necessariamente, acesso efetivo aos serviços. Ele observa que o indicador de bem-estar social considera a presença e a estrutura de escolas, hospitais, parques e outros equipamentos, mas não necessariamente as dificuldades enfrentadas pela população para chegar até eles.

“O indicador não calcula quanto tempo o trabalhador da periferia gasta no ônibus lotado ou quanto da sua renda compromete na tarifa para conseguir chegar até lá”, afirma Valle.

Transporte e logística são desafios

A mobilidade aparece como a dimensão de menor pontuação do Paraná no levantamento. Com 49,30 pontos, o estado ficou na 11ª posição, atrás de unidades como Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Pernambuco.

Para Valle, um dos principais problemas está no transporte metropolitano, especialmente na Região Metropolitana de Curitiba. Ele aponta dificuldades na organização do sistema, no financiamento do transporte coletivo e na oferta de alternativas de deslocamento.

“O maior gargalo está no transporte metropolitano: na Grande Curitiba, o sistema operou décadas sem licitação definitiva e sofre com repasses estaduais insuficientes, empurrando o custo da tarifa para as prefeituras e para o bolso do trabalhador”, afirma.

O economista também chama a atenção para a dependência das rodovias e a ausência de modais de alta capacidade, como trens e metrô. Na avaliação dele, os problemas de deslocamento não ficam restritos à capital e também afetam a circulação de pessoas e mercadorias no interior.

O professor do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Edu Franco, também avalia que o resultado geral esconde diferenças importantes entre as dimensões. Para ele, o desempenho positivo em infraestrutura social e sanitária contrasta com as dificuldades logísticas do estado.

Franco aponta que há gargalos na infraestrutura rodoviária, na capacidade ferroviária e nos acessos terrestres ao Porto de Paranaguá. A dependência do transporte rodoviário para o escoamento da produção, segundo o professor, aumenta a pressão sobre corredores importantes para a economia paranaense.

Entre os exemplos citados por ele estão as rodovias BR-277, BR-376 e PR-323, utilizadas no transporte de cargas e no deslocamento entre diferentes regiões do estado. O professor também menciona a necessidade de ampliar a capacidade ferroviária e avançar em projetos de integração entre os modais.

Diferenças regionais

Os resultados estaduais também levantam questionamentos sobre as diferenças de infraestrutura entre Curitiba, Região Metropolitana e interior. Para Franco, a média estadual pode esconder realidades distintas: enquanto Curitiba e municípios com maior estrutura urbana concentram redes de saneamento, equipamentos públicos e serviços, cidades periféricas e regiões menos populosas enfrentam dificuldades de deslocamento e limitações na oferta de infraestrutura.

Valle também aponta diferenças entre a capital e os municípios metropolitanos. Na avaliação dele, a concentração de serviços em Curitiba não elimina as dificuldades de quem mora nas cidades do entorno e depende do transporte coletivo para trabalhar ou acessar equipamentos públicos.

“O trabalhador mora na periferia, mas enfrenta tarifas caras e ônibus lotados para trabalhar ou buscar saúde na capital”, afirma o economista.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), por sua vez, afirma que a interpretação do resultado geral exige cautela. Segundo o instituto, o INFRA-BR reúne áreas com diferentes responsabilidades administrativas, que envolvem municípios, estados e União. Por isso, a nota consolidada não deve ser interpretada isoladamente como uma avaliação exclusiva da atuação do governo estadual.

Ao analisar os resultados por setor, o Ipardes atribui parte do bom desempenho em bem-estar social à atuação dos governos estadual e municipais, especialmente nas áreas de saúde, educação, infraestrutura urbana e cultura. O instituto também relaciona os resultados positivos em saneamento, energia e conectividade à atuação de empresas estatais e concessionárias privadas, além dos níveis de cobertura alcançados no estado.

Sobre a mobilidade, o instituto aponta que há espaço para avanços principalmente nos componentes de deslocamento intramunicipal e aeroportos, que integram essa dimensão do índice. Conforme o Ipardes, a baixa escala de operação em regiões menos populosas dificulta a viabilidade econômica da prestação desses serviços por empresas privadas.

Apesar das diferenças existentes entre as regiões paranaenses, o instituto avalia que as disparidades no acesso à infraestrutura e aos serviços básicos são menores no estado em comparação à maioria das unidades da Federação. A condição financeira e orçamentária dos municípios, no entanto, continua sendo um dos fatores que influenciam a disponibilidade desses serviços.