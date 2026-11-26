Drogas negociadas por meio de catálogos virtuais e transportadas em cargas que chegavam a ultrapassar uma tonelada abasteciam um esquema criminoso com atuação principalmente em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O grupo, suspeito de movimentar R$ 59 milhões provenientes do tráfico, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta quinta-feira (26).

O objetivo era cumprir 57 mandados judiciais, sendo 26 de prisão e 31 de busca e apreensão. A operação mobilizou um helicóptero e nove equipes com cães farejadores, além de contar com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

As diligências ocorrem em Curitiba, Araucária, Lapa, Pinhais, Piraquara, São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu, no Paraná, além de Joinville, em Santa Catarina.

Drogas eram negociadas pela internet

As investigações começaram em março deste ano e identificaram uma estrutura criminosa voltada à comercialização de grandes quantidades de crack, maconha e derivados de maior valor comercial, como o haxixe dry.

De acordo com o delegado Bruno Rocha, os investigados utilizavam aplicativos de mensagens para apresentar os produtos aos compradores, negociar valores e organizar as entregas. Fotografias, vídeos e tabelas de preços eram compartilhados pela internet.

Drogas apreendidas nesta quinta-feira. Foto: PCPR.

“O deslocamento das cargas, que variavam de dezenas de quilos a mais de uma tonelada de drogas, utilizava tanto carros de passeio quanto caminhões de grande porte”, explica o delegado.

A investigação também revelou que os integrantes desempenhavam funções específicas dentro da organização, desde a negociação e o fornecimento dos entorpecentes até o armazenamento, o transporte e a ocultação da origem do dinheiro.

A partir da análise de movimentações bancárias e financeiras, os investigadores identificaram a circulação de R$ 59 milhões provenientes das atividades criminosas.