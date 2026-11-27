Uma réplica da Estátua da Liberdade com 35 metros de altura deverá chegar a São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nos próximos dias. O monumento fará parte da nova megaloja da Havan, que recebeu investimentos superiores a R$ 100 milhões e tem inauguração marcada para sábado, 5 de dezembro, às 10h.

Localizado na Avenida Rui Barbosa, o empreendimento gerou 200 postos de trabalho e será a segunda unidade da varejista no município, a 38ª do Paraná e a 202ª do Brasil.

A estrutura contará com praça de alimentação, estacionamento gratuito e mais de 350 mil itens distribuídos em diferentes setores. A réplica da Estátua da Liberdade, que deverá ser instalada antes da inauguração, é uma característica presente em mais de 80 lojas da rede pelo país.

Nesta semana, o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, esteve em São José dos Pinhais para acompanhar a etapa final das obras. Ele também estará presente na inauguração e permanecerá no estabelecimento durante a manhã para receber os clientes e tirar fotos com o público.

Presente no município desde 2010, a varejista decidiu ampliar sua atuação na região com a construção de uma segunda unidade.

“Essa nova filial é muito especial para nós. Já estamos em São José dos Pinhais desde 2010 e agora sentimos a necessidade de construir uma loja maior, para receber nossos clientes da melhor maneira possível”, afirma Hang.

Nova Havan provoca mudanças no trânsito

A instalação do empreendimento também motivou intervenções no sistema viário de São José dos Pinhais. Desde o dia 20 de novembro, a Avenida Rui Barbosa passa por obras de ampliação da pista e adequação do acesso à megaloja.

Durante a execução dos serviços, uma das faixas no sentido BR-277 permanece bloqueada. A previsão da prefeitura é de que os trabalhos sejam concluídos até 5 de dezembro, data da inauguração do estabelecimento.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) orienta os motoristas a redobrar a atenção à sinalização e a programar os deslocamentos pela região, considerando a redução da capacidade da via.