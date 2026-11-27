JUVENAL BATISTA DE ANDRADE, 87 anos. Filiação: SEBASTIÃO BATISTA DO NASCIMENTO e IRENEN DE ANRADE NASCIMENTO. Sepultamento: MEMORIAL DA VIDA, 28/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
JOAO CARLOS PLANTES FERREIRA, 50 anos. Filiação: CLARA PLANTES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA, 28/11/2026 às 10:00. Data do Falecimento: 27/11/2026.
CLAUDIO RODRIGUES, 52 anos. Filiação: ANTONIO SPINDOLA RODRIGUES e CORINA BONIFACIO RODRIGUES. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, 27/11/2026 às 16:30. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ERNANI PACHECO, 82 anos. Filiação: ARTHUR DA SILVA PACHECO e MARIA ESTHER BORDIGNON PACHECO. Sepultamento: PEDRO FUSS, 27/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 26/11/2026.
GIANCARLOS LUNARDI, 42 anos. Filiação: KUIZ CARLOS LUNARDI e GIOCONDA GONDIN LUNARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA, 27/11/2026 às 11:30. Data do Falecimento: 26/11/2026.
JULIA RINALDI MENEGHETI, 92 anos. Filiação: BERNARDO RINALDI e MARIA RAVAGNANI. Sepultamento: PEDRO FUSS, 27/11/2026 às 11:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.
IZABEL DE SOUZA SILVA, 78 anos. Filiação: ALIPIO ROBERTO DE SOUZA e LARMINA MOREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM, 27/11/2026 às 16:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.
WALFRIDO NOGUEIRA, 76 anos. Filiação: PEDRO NOGUEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA. Sepultamento: FAZENDA RIO GRANDE, 27/11/2026 às 00:00. Data do Falecimento: 26/11/2026.