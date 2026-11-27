Sexta-feira de atenção redobrada ao volante em Curitiba: novas interdições ligadas às obras do Novo Inter 2 começam nesta manhã no Hauer, enquanto serviços de fresagem e recapeamento seguem no Portão e intervenções iniciadas na semana passada continuam em andamento nas regiões Sul e Oeste.

Quem circula pela cidade deve programar rotas alternativas com antecedência e observar a sinalização provisória.

Bloqueios e interdições

A Rua Oliveira Viana, no bairro Hauer, passa por bloqueio total a partir das 9h desta sexta-feira (27/11) no trecho entre o cruzamento com a Rua Alcino Guanabara e a Rua Dr. Júlio César Ribeiro de Souza, para o avanço das obras do Novo Inter 2. A interdição também alcança a Rua Alcino Guanabara até a Rua Padre Dehon, com acesso permitido aos moradores dos imóveis locais.

Para desviar do trecho bloqueado na Rua Oliveira Viana, o motorista deve dobrar à direita na Rua Dr. Júlio César Ribeiro de Souza e seguir até a Rua Padre Dehon. A Rua Professor João Soares Barcelos está liberada entre a Rua Waldemar Kost e a Rua Alcino Guanabara, mas exige cautela devido a serviços em calçadas e finalizações no encontro com a Alcino Guanabara.

Na região Sul, a Rua Ipiranga segue bloqueada desde terça-feira (24/11) para as obras da Trincheira Sul, nas Trincheiras da Vila São Pedro. A interdição permanece até a conclusão das obras no local, exigindo atenção à sinalização e rotas alternativas pelas ruas Elói Orestes Zeglin, Lothário Boutin e André Szalbot, ou pela Rua Primeiro de Maio para quem segue rumo ao bairro Xaxim.

Obras e pavimentação

No bairro Portão, a Rua Luiz Parigot de Souza recebe serviços de fresagem e recapeamento asfáltico nesta sexta-feira (27/11), segundo dia de intervenção no trecho entre as ruas João Borsato e Miguel Abraão, em área de 244 m². A ação ocorre de forma pontual nos dias 26 e 27 de novembro, com circulação de máquinas e operários que pede redução de velocidade e atenção redobrada de motoristas e pedestres.

Mudanças de sentido e circulação

Também nesta sexta-feira (27/11), a partir das 9h, a Superintendência de Trânsito (Setran) altera a preferência viária na região do Hauer durante os bloqueios das obras: a Rua Waldemar Kost passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Oliveira Viana. Os semáforos do trecho serão reimplantados após o término das intervenções nessa etapa.

Na região das Trincheiras da Vila São Pedro, as mudanças no sentido de circulação implantadas a partir de terça-feira (24/11) seguem valendo até a conclusão das obras. A Rua Elói Orestes Zeglin opera em sentido único da Rua Ipiranga para a Rua Lothário Boutin, enquanto a Rua Lothário Boutin funciona em sentido único da Rua Guilherme Mazeto em direção à Linha Verde, com preferência da Rua Elói Orestes Zeglin no cruzamento entre elas e ajustes semafóricos no acesso à Linha Verde.

Intervenções já iniciadas em andamento

No bairro Novo Mundo, as obras de drenagem e asfalto iniciadas em 19 de novembro seguem em andamento nesta sexta-feira (27/11). Com previsão de cerca de 20 dias de duração, a depender das condições climáticas, restam aproximadamente 12 dias de trabalho na intervenção. O trecho permanece sinalizado e exige atenção ao fluxo de máquinas e escolha de rotas alternativas pelo entorno.

Na região do Campina do Siqueira, o bloqueio da Rua Padre Anchieta entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giácomo Cusmano, próximo ao Terminal Campina do Siqueira, continua em execução. Iniciada em meados de novembro com estimativa de até dez dias de duração, sujeita ao clima, a intervenção já ultrapassou o prazo inicial previsto e segue vigente até a liberação do trecho, mantendo o desvio pela Rua General Mário Tourinho até a Rua Jerônimo Durski, virando à direita para retomar a Rua Padre Anchieta.