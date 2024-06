Mega fábrica de garrafas de gigante das cervejas está 80% pronta no PR

A implantação da nova fábrica de garrafas da Ambev, que esta sendo construída em Carambeí, região dos Campos Gerais do Paraná, está 80% finalizada. Com investimento de R$ 870 milhões, a obra faz parte do movimento de ampliar a oferta de cervejas premium no portfólio da empresa. A solenidade marcou o lançamento da Pedra Fundamental da fábrica e contou com a presença do governador Ratinho Júnior.

O empreendimento consolida a região como um dos principais polos cervejeiros do País. Semana passada, o governador também participou da inauguração da Maltaria Campos Gerais, instalada no limite de Carambeí com Ponta Grossa e que recebeu investimentos de R$ 1,6 bilhão de seis cooperativas. A cidade vizinha conta também com plantas da própria Ambev e da Heineken.

Cerca de 2 mil pessoas trabalharam somente na construção da fábrica de garrafas, que tem previsão de gerar 170 empregos diretos para Carambeí e região e até 2 mil empregos considerando toda a cadeia. “Empreendimentos como este representam mais empregos para os paranaenses, para os pais e mães de família e para os jovens. E pela geração de emprego nós conseguimos melhorar a vida das pessoas˜, afirmou Ratinho Junior.

A unidade, que tem previsão para começar a operar em 2025, marcará o estado do Paraná como o primeiro de todo o País com produção da Ambev “do campo ao copo”, impactando toda a cadeia de produção do Estado e a economia local.

“Toda a produção aqui será sustentável, tanto com o uso de energias renováveis, tratamento de efluentes, e também na reciclagem de vidro para essa produção”, disse o governador.

Serão produzidas na fábrica embalagens de diferentes formatos e cores, como long necks, 300 ml, 600 ml e 1 litro, com foco principal nos rótulos premium, como Spaten, Corona, Stella Artois e Original. A previsão é fabricar até 1,5 mil garrafas por minuto, chegando a 15 milhões por mês.

A prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso, explicou que a fábrica da Ambev representa um novo marco para a cidade, que há quase 30 anos não recebia novas indústrias. “Criamos um programa de incentivo fiscal para atrair novas empresas e desenvolver a área industrial do município. Como resultado, batemos recordes mensais na geração de empregos e já estamos com novos empreendimentos confirmados”, disse.

Foto: Roberto Dziura Jr / AEN

Sustentabilidade

O vice-presidente de Supply da Ambev, Valdecir Duarte, explicou que a unidade vai operar desde o início com 100% de energia renovável e será preparada para operar com biocombustíveis. Os novos fornos terão uma tecnologia que amplia a utilização de energia limpa e as garrafas serão produzidas a partir da reciclagem de cacos de vidro recolhidos em parceria com empresas de logística reversa e cooperativas.

“Nosso projeto foi construir a planta mais moderna e sustentável da América Latina. Já temos uma fábrica de vidros no Rio de Janeiro, mas 40% das nossas embalagens são fornecidas por terceiros”, explicou Duarte. “Como a demanda de embalagens retornáveis no Brasil vem crescendo, precisamos construir essa nova fábrica no Paraná, onde já temos unidades para a produção de refrigerantes, em Almirante Tamandaré, e de cerveja, em Ponta Grossa”.

A produção de garrafas na fábrica de Carambeí abastecerá principalmente o mercado das regiões Sul e Sudeste do País. Uma garrafa de vidro retornável de 600 ml, por exemplo, pode ir e voltar 20 vezes, em média, diminuindo a geração de resíduos no meio ambiente.

Na solenidade, o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, anunciou a pavimentação da Estrada do Areião, que dá acesso, a partir da PR-151, à fábrica e também à comunidade de mesmo nome, para melhorar o escoamento da produção rural.

