Foi inaugurada nesta quinta-feira (06) a Maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa. Com capacidade de produzir 280 mil toneladas de malte por ano, a fábrica promete ampliar a produção de cevada no Paraná e suprir parte da indústria cervejeira do Brasil.

O empreendimento custou R$ 1,6 bilhão e é uma parceria entre as cooperativas Agrária, Frísia, Castrolanda, Capal, Bom Jesus e Coopagrícola. Com apoio do programa de incentivos Paraná Competitivo, a fábrica deve gerar cerca de 130 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos.

Com a inauguração da maltaria, quatro em cada dez cervejas produzidas no Brasil terão malte produzido no Paraná na sua composição. O Brasil ainda não é autossuficiente em malte, o que indica que boa parte do ingrediente que é utilizado pela indústria cervejeira ainda é importado. Com a nova fábrica, há tendência de diminuição de custos para o consumidor brasileiro.

Segundo Adam Stammer, presidente da Cooperativa Agrária, que capitaneia o empreendimento, a unidade deve responder sozinha por 15% do malte utilizado pela indústria cervejeira brasileira nesta primeira etapa. As cooperativas preveem dobrar o tamanho do empreendimento nos próximos anos.

“Se a demanda por cerveja subir conforme projetado, nós temos o compromisso de ampliar essa fábrica e dobrar a produção. Quando a segunda etapa se concretizar, teremos a maior maltaria do mundo localizada em uma única área”, disse Stammer. “Juntas, as seis cooperativas têm 13 mil associados. A ideia é trabalhar com esses produtores para fomentar a produção de cevada no Paraná, dando um salto também em pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares”.

Ponta Grossa já conta com duas gigantes do ramo: Ambev e Heineken, que também ampliaram recentemente as unidades. As duas empresas serão as principais clientes da indústria. Além disso, a Agrária também está construindo uma nova maltaria em Guarapuava para a produção de maltes especiais, com investimento de R$ 500 milhões junto com a empresa alemã Ireks.

Paraná é o maior produtor de cevada do país

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a produção agropecuária nacional, o Paraná é responsável por 68% da produção brasileira de cevada, matéria-prima usada para produção do malte. Das 521 mil toneladas colhidas em todo o Brasil, 360 mil toneladas foram produzidas no Paraná.

O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Deral), aponta que 27% da área destinada ao grão, que deve ficar em 75,2 mil hectares neste ano, já foi plantada. A previsão é de que a colheita de cevada supere em 20% as 278 mil toneladas produzidas na safra passada.

Para suprir a necessidade industrial, a intenção é ampliar o plantio da cevada entre os produtores rurais cooperados, abrangendo áreas que vão do sul de São Paulo ao norte de Santa Catarina. Isso também vai ajudar a alavancar o uso de áreas para cultivo das culturas de inverno, que é o caso da cevada.